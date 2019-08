Deze laptops zijn mooi (én krachtig) Ronald Meeus

22 augustus 2019

11u00

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Laptopgebruikers die een fashion statement willen maken, grijpen vrij vaak naar een MacBook van Apple. Toch zijn er heel wat Windows-toestellen die evengoed mogen gezien worden.

Huawei MateBook 13 (€ 849)

De recentste laptop van de Chinese fabrikant is voorzien van een gelikt uitziende, metalen behuizing. Het opvallendste daaraan is het ‘hoge’ scherm, want Huawei heeft gekozen voor een beeldverhouding van 3:2. Het metaal, waaruit de hele behuizing is opgetrokken, voelt bovendien stevig aan en dat alles weegt 1305 gram, wat gemiddeld is voor een laptop van dit formaat. Huawei heeft de behuizing compact gehouden en het scherm heeft dan ook smalle randen, terwijl de zijkanten evenmin erg breed zijn. Wel heeft het toetsenbord wat weinig ‘travel’: de toetsen gaan niet heel diep, wat sommige gebruikers ongemakkelijk vinden. Qua specificaties onderscheidt de Matebook 13 zich door zijn resolutie van 2160x1440 pixels. Het scherm heeft een prima helderheid, maar had wel beter gekalibreerd mogen zijn. Ook de accuduur kon beter, want hoewel je er 13 uur film op kunt kijken, is de accuduur tijdens browsen slechts 7,5 uur, wat kort is ten opzichte van concurrenten. Bekijk hier de Huawei MateBook 13.

Surface Laptop 2 (€ 1.379)

De Surface Laptop 2 wordt door fabrikant Microsoft in grijs, rood, blauw en zwart geleverd. Die kleuren zien er chic uit en bieden bovendien wat afwisseling tussen al die zilvergrijze ultrabooks die er nu zijn. Het opvallendste onderdeel van de behuizing is de ‘c-cover’, die van de op suède lijkende kunststof alcantara is gemaakt. De tweede generatie Surface Laptop lijkt als twee druppels water op de eerste, maar is wel een stuk sneller. Er zit een goed scherm met een beeldverhouding van 3:2 op de laptop en de accuduur is uitstekend, met bijna elf uur tijdens browsen. De meerprijs voor de uitvoering met een krachtigere Intel Core i7-processor is wel niet misselijk en ook voor de stylus betaal je een flinke meerprijs. Bekijk hier de Surface Laptop 2.

Lenovo Gaming L340 (€ 1.100)

Laptops van het Chinese Lenovo schitterden altijd met hun ingetogen design, maar ook hun meer frivole modellen - zoals deze gaminglaptop-instapper - zien er nog strak uit. De L340 biedt bijzonder veel waar voor zijn geld, want er zijn nauwelijks andere laptops die een Core i7-processor van de negende generatie combineren met een GTX 1650-videokaart voor 1.100 euro. Bovendien is de laptop daarnaast van een solid state drive (een snellere geheugenchip in plaats van van 256GB en een 1TB- harde schijf) voorzien. Op een aantal punten heeft Lenovo wel bezuinigd. De draadloze netwerkkaart is niet de snelste en de touchpad werkt niet zo fijn als een Precision Touchpad, iets wat op de meeste goedkopere laptops al standaard is. Bekijk hier de Lenovo Gaming L340.

Asus ROG Zephyrus GX531 (€ 3.099)

Gamingpc’s zien er te vaak uit als een kerstboom. Taiwanese fabrikant Asus brengt met zijn Zephyrus-laptops echter een variant op de markt die wat ingetogener is, maar toch (reken)kracht uitstraalt. Het zijn ontzettend dunne, lichte laptops, met prestaties waar menig desktop jaloers op zou worden. De tijd dat een laptop een compromismachine was, ligt steeds verder achter ons: zo lijkt de Taiwanese fabrikant te willen laten zien. Het is een indrukwekkend staaltje ingenieurskunst, zowel qua chassis als qua koelconstructie. Bovendien zijn de prestaties bijzonder goed. Bekijk hier de Asus ROG Zephyrus GX531.

