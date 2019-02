Deze laptop past bij jouw profiel Ronald Meeus

18 februari 2019

08u00

Een nieuwe laptop is een investering voor drie tot vijf jaar en moet dus qua technologie en rekenkracht zo veel mogelijk 'mee' zijn. Aan de hand van de volgende criteria kies je het type dat het best bij jouw persoonlijke behoeften past.

1. Ben je een gamer of bewerk je vaak foto’s en video’s?

Een ‘zware’ pc heb je eigenlijk alleen maar nodig wanneer je een verstokte gamer bent of veelvuldig gebruik maakt van foto- of videobewerkingssoftware. Dat vereist een laptop met een stevige grafische kaart, die de processor ‘bijstaat’ zodat video- en 3D-toepassingen er vlot op draaien. De rest van de interne hardware moet dan ook kunnen volgen. Je moet dus zoeken naar een laptop met een intern geheugen van minstens (!) 8 gigabyte en voor de centrale chip kies je beter een Intel i7 dan een Intel i5. Vergelijk hier de prijzen van krachtige laptops.

2. Gebruik je je laptop buitenshuis?

Het lijkt een vreemde notie, want laptops zijn per definitie bedoeld om mee te nemen, maar veel mensen gebruiken hem toch enkel in huis. Smartphones en tablets hebben immers een stukje de mobiele internetfunctie ingepalmd. Ben je toch iemand die zijn laptop vaak mee op pad neemt? Dan weet je ongetwijfeld dat het gewicht een belangrijke factor is. Niemand wil stramme schouders door een veel te zwaar toestel te moeten meezeulen, dan kies je beter voor een lichter model met een tikje minder rekenkracht. Een kleiner formaat kiezen kan ook helpen in het gewicht: de standaard voor laptops is vandaag weliswaar een schermdoorsnede van 15 inch (38,1 centimeter), maar ook 14-inchers (35,56 cm) en 13-inchers (33,02 cm) zijn populair. En als het dan toch al licht en klein mag zijn; waarom niet eens kijken naar de zogenaamde hybridelaptops? Die kan je ook plooien/uit elkaar halen/kantelen tot een tablet. Bekijk hier de lichte, kleine laptops.

3. Welk besturingssysteem wil je erop?

Het platform dat je gebruikt speelt uiteraard ook een belangrijke rol in je keuze. Microsofts Windows 10 is nog altijd het populairste besturingssysteem voor laptops en Mac OS van Apple blijft het belangrijkste alternatief. Er is trouwens een derde weg: Chrome OS van Google. Maar: die ‘Chromebooks’ zijn wel veel minder krachtig dan Windows-laptops of MacBooks, vooral omdat ze in essentie een fysieke webbrowser zijn. Dat maakt de toestellen haast onbruikbaar wanneer ze niet op het internet aangesloten zijn. Voor piepjonge gebruikers is dat dan vaak weer een goed introductietoestel. Bekijk hier de laptops met Windows, Mac OS en Chrome OS.

4. Wat mag het kosten?

De prijs is natuurlijk een van de belangrijkste factoren in de keuze voor een laptop. Per prijscategorie zijn er bepaalde zaken die je wel/niet kan verwachten. Van laptops onder de 400 euro verwacht je beter geen al te grote kracht, maar ze zijn vaak wel zeer draagbaar. De basistoestellen, met een prijs circa 700 euro, zijn vaak al iets beter in balans. Bij mainstreamlaptops (prijzen circa 1.000 euro) beginnen de eerste ‘luxe-elementen’ op te duiken, zoals metalen behuizing of een scherm met een hogere resolutie. En boven de 1.000 euro zit je in de categorie luxepaardjes, en daar vind je dan ook de laptops die zowel vederlicht zijn als enorm krachtig. Minder van tel voor een ‘gewone’ gebruiker, maar dan heb je ook nog de speciale types zoals heel zwaar uitgeruste gaminglaptops, waarvan de prijzen tot ver boven de 4.000 euro kunnen schieten.

Tip: Vergelijk de prijzen van de best beoordeelde laptops.

