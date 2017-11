Deze gratis alternatieven zijn (bijna) even handig als Microsoft Office 08u00 0 thinkstock Multimedia Microsofts Office is de absolute standaard op gebied van bureausoftware, maar daar betaal je ook een prijs voor. Hier zijn drie alternatieven die vooral gratis zijn, en dus ideaal voor bijvoorbeeld een oudere afdraaglaptop, maar toch niet teveel moeten inbinden op gebied van functies.

1 / LibreOffice

Om te beginnen is er deze al relatief bekende, door meer dan 120 miljoen mensen gebruikte gratis concurrent met een lange voorgeschiedenis: LibreOffice is namelijk een vertakking van OpenOffice, ooit de gratis versie van het commerciële StarOffice. Beide pakketten gingen mee ten onder na de verkoop van eigenaar Sun Microsystems aan softwaremastodont Oracle, maar LibreOffice bleef bestaan.



Het gratis pakket bestaat zelfs uit iets méér componenten dan een basisversie van Office (er zit bijvoorbeeld een databaseprogramma bij), en hij leest en schrijft gewoon alle Office-bestanden (al komen er hier en daar wel wat lettertypes niet mee, en dreigt uw tekst wat schots en scheef te komen staan). Er zijn gebruikers die LibreOffice als tweede bureelsuite op hun computer hebben staan, omdat de programma's heel oude bestandsvormen nog kunnen lezen, die Microsoft Office al lang geleden links liet liggen.

2 / Google Docs

Meer dan tien jaar geleden was Google een van de eerste technologiebedrijven die een noemenswaardige concurrent op de markt brachten voor Microsofts Office-suite. Met Google Docs kwam toen zelfs een van de oudste 'cloud'-toepassingen op de markt, want de drie basiscomponenten - tekstverwerker Docs, Excel-concurrent Sheets en PowerPoint-tegenhanger Slides - sloegen al van bij het prilste begin hun bestanden online op.



Al kunnen ze wel worden gedownload naar de harde schijf van uw computer, en jazeker: ook in bestanden die Microsoft Office kan lezen. Google Docs draait op iedere computer met een webbrowser, maar heeft ook aparte apps voor iOS en Android, en werd - omdat iedereen er toch toegang toe heeft, en alles online gebeurt - al snel een van de populairste manieren om samen te werken aan één en hetzelfde bestand.

3 / Apple iWork

Voor wie een Mac of een iPad heeft, is er Apples drieëenheid van bureauprogramma's Pages (tekstverwerker), Numbers (Excel-achtig rekenblad) en Keynote (een soort PowerPoint), die ooit werden verkocht onder de iWork-noemer maar ondertussen gratis worden meegeleverd met het Mac OS-besturingssysteem.



Ondertussen heeft Microsoft een fameuze charge uitgehaald door zijn Office compatibel te maken met Windows, Mac OS, iOS én Android, en zijn Word, Excel, PowerPoint en andere elementen op al die platformen min of meer dezelfde ervaring te doen bieden. Dat de iWork-programma's minder en minder essentieel aan het worden zijn, is te merken aan de verminderde aandacht die Apple zelf schenkt aan het updaten ervan. Maar vooral Keynote blijft een waardig - en in veel opzichten zelfs béter - alternatief voor PowerPoint.





