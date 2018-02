Deze goedkope smartphones bieden veel waar voor weinig geld

Ronald Meeus

01 februari 2018

08u00 0 Multimedia De nieuwe smartphone die je op zak steekt hoeft niet per definitie zo'n 800 euro kostend 'vlaggenschip' te zijn: ook in het prijssegment tussen 100 en 250 euro ligt er een hele rist aan interessante toestellen in het rek.

Alcatel Shine Lite (€ 175)

De Alcatel Shine Lite is een pareltje om te zien als je van metaal en glas houdt. De achterkant is daardoor wel wat besmettelijk, maar hij is in elk geval stevig. Ook de software is lekker overzichtelijk zonder al te veel onnodige elementen. Verder is er ook slecht nieuws, want de camera is in vergelijking met de directe concurrentie niet best en ook de accuduur is beneden de maat. De prestaties zijn evenmin om over naar huis te schrijven en het toestel heeft geen dualsimfunctionaliteit, waar concurrenten dat wel hebben. Hoewel er prima met het toestel te werken is, is het dus vooral schone schijn wat de klok slaat bij de Alcatel Shine Lite.

Honor 5C (€ 213)

De Honor 5C heeft een aantal grote plussen, maar ook grote minnen ten opzichte van de concurrentie. Zo heeft hij een prima camera en is hij behoorlijk snel, maar voelt hij door de software alsnog traag aan. Ook heeft die software een oude beveiligingspatch. De accuduur is in vergelijking met gelijk geprijsde smartphones goed, wat een groot pluspunt is. Helaas is de behuizing van de kwaliteit die we voorheen vaak bij budgetsmartphones zagen en niet meer bij de tijd. Ook missen we de vingerafdrukscanner, die eveneens gemeengoed is geworden onder budgettoestellen. De Honor 5C is verder een van de weinige toestellen in dit segment met de hogere 1080p-resolutie en het scherm is bovendien goed afgesteld.

Wiko Ufeel (€ 112)

De Wiko Ufeel is een goed betaalbare telefoon met een achterkant die fijn aanvoelt en een metalen frame. Het toestel heeft meer werkgeheugen dan de meeste gelijk geprijsde concurrenten, wat ervoor zorgt dat apps minder snel opnieuw geladen hoeven te worden. De Ufeel heeft verder een mooi scherm, hoewel dit niet zo helder ingesteld kan worden en daarom slecht afleesbaar is in de zon. De camera is wat wisselvallig, maar presteert redelijk voor de prijs. Helaas heeft het toestel veel ongewenste software die niet te verwijderen is en de accuduur is ook niet hoe we die graag zien.

Meizu M5 (€ 149)

Waar de zogenaamde Chinaphones vaak veel bieden voor weinig, viel de Meizu M5 ons in dit opzicht enigszins tegen. De prijs is wel wat lager dan bij de andere toestellen als je voor de versie met 2GB ram en 16GB opslag kiest, maar we worden niet omver geblazen door de goede prijs-kwaliteitverhouding van het toestel. Dat wil niet zeggen dat dit een slechte telefoon is. Op de meeste gebieden scoort de Meizu M5 tussen de toppers en de hekkensluiters van deze prijsklasse in. De software is misschien de grootste reden om het toestel te laten liggen, omdat de Android-navigatie wezenlijk anders is dan je gewend bent. De behuizing is verder wat makkelijk te beschadigen en niet heel stevig. Wat camera, accuduur en prestaties betreft scoort de M5 gemiddeld en daar is niets mis mee. De M5 is een beetje als een nieuwe vriend of vriendin die een tikkeltje extravagant is, maar best wel smaak heeft.

Wileyfox Swift 2 (€ 148)

Wileyfox scoort niet door de beste te zijn op elk gebied, maar door op alle afzonderlijke punten meer dan redelijk te scoren. Wat echt boven het gepeupel uitsteekt in de Wileyfox Swift 2 zijn de stevige metalen behuizing met vingerafdrukscanner en de usb-c-aansluiting, de vlotte werking van het toestel en de prettige software. Helaas moeten we even afwachten of die software zo fijn blijft, omdat Wileyfox voor de komende tijd gedwongen is het over een andere boeg te gooien. Het toestel heeft niet de beste camera uit de test, maar komt wel in de buurt. Vreemd is dat er geen lader bijgeleverd wordt, maar het voordeel is dat je een lader kunt aanschaffen met Quick Charge 3.0-functionaliteit en daarmee de Swift 2 snel kunt opladen. Al met al is dit een stevige all-rounder met uitschieters naar boven.

