Deze drie populaire tablets zijn hun geld dubbel en dik waard

21 november 2018

Tablets worden veel minder vaak aan de lopende band verkocht dan smartphones of laptops, omdat ze in de praktijk best lang meegaan. Is jouw tablet momenteel toch aan vernieuwing toe, dan zit je goed met de volgende drie modellen.

Apple iPad 2018 (€ 333)

De iPad van 2018 is eigenlijk quasi identiek aan de iPad van 2017, maar er zijn toch twee belangrijke verschillen. De iPad 2018 ondersteunt de Apple Pencil (de styluspen) en hij heeft een nieuwere, centrale chip. Die krachtigere ‘system on a chip’ (soc) is zeker welkom. Voor de rest veranderde er dus wel niet veel aan de iPad, en dat is een gemiste kans. Zo is het scherm niet gelamineerd en ontbreken de antireflectiecoating en de functie om de kleurtemperatuur automatisch aan te passen. Sommige onderdelen van de iPad dateren trouwens ook al van vijf jaar geleden. Conclusie: je kan de iPad 2018 allesbehalve vernieuwend noemen, maar dat is op zich ook niet zo erg, want dit blijft toch de aantrekkelijkste tablet in zijn prijsklasse. Bekijk hier de Apple iPad.

Microsoft Surface Go (€ 424)

De Surface Go heeft enkele opvallende pluspunten. Zo is de tablet voorzien van een goed gekalibreerd scherm met een hoge helderheid en zit er gezichtsherkenning op. De bouwkwaliteit is gewoon even goed als de veel duurdere Microsoft-hardware. Dat maakt dat dit instapmodel van 400 euro echt wel aantrekkelijk geprijsd is. Er zijn ook mindere aspecten. De Type Cover wordt niet bijgeleverd; wil je de Go als laptop kunnen gebruiken, is dat een extra noodzakelijke aanschaf. De hardware is vooral geschikt voor mediaconsumptie, maar met een beetje geduld kun je ook zwaardere software draaien. De batterij is goed voor zeven uur internet browsen: niet slecht, maar ook niet spectaculair lang. Bekijk hier de Microsoft Surface Go.

Samsung Galaxy Tab S3 (€ 418)

Het is simpel: na meer dan een jaar op de markt is de Galaxy Tab S3 nog steeds de beste Android-tablet die er is. En dat met dank aan het indrukwekkend oledscherm, dat er ook voor zorgt dat de tablet lang volhoudt wanneer je video’s kijkt. De Galaxy Tab S3 ligt ook zeer goed in de hand, omdat hij licht en dun is, en voelt luxueus dankzij het gebruikte glas en metaal. Andere pluspunten zijn de vier dynamische luidsprekers én die geavanceerde S Pen die je er hier wel gratis bij krijgt. Verder is de tablet lekker vlot, heeft hij prima software en is het handig dat hij uitbreidbaar is met een micro-sd-kaart. Bekijk hier de Samsung Galaxy Tab S3.

