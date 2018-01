Deze camera maakt foto's van 400 megapixels sam

Camerafabrikant Hasselblad kondigt de H6D-400c MS aan, een middelgrote camera met een 100 megapixelsensor die 400 megapixelfoto's kan maken. Het toestel dient voor studio-opnames en reproductiewerk waarbij het onderwerp niet beweegt, meldt Tweakers.net.

De 400 megapixelfoto's worden samengesteld uit zes opnames. Eerst wordt de sensor vier keer precies één pixel verschoven, zodat de volledige kleurinformatie van iedere pixel vastgelegd kan worden. Daarna verschuift de sensor nog twee keer een halve pixel, om de resolutie van het eindresultaat te verhogen. Het resultaat is een 16 bits .tifbestand van 2,3 GB met afmetingen van 23.200 x 17.400 pixels.

Multishottechniek zit ook in camera's van andere merken, zoals Olympus en Panasonic. Zij gebruiken echter het beeldstabilisatiesysteem van de sensor, in plaats van een mechanisme dat specifiek is gemaakt voor de pixelverschuiving.

De camera werkt ook in een normale stand, waarbij hij 100 megapixelfoto's maakt. Hij verschijnt in maart voor 40.000 euro, zonder btw. De fabrikant gaat de H6D-400c ook zelf verhuren voor zo'n 400 euro per dag.

