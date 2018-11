Deze budgetvriendelijke tv's hebben toch een enorm scherm Ronald Meeus

16 november 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Hoezo, een 65-inch-tv is duur? Als je een beetje rondkijkt en je hoeft niet per se de allernieuwste tv te hebben, dan vind je wél deftige 65-inchers (tv’s van 165 cm) voor minder dan duizend euro. Hier zijn vijf van die prijsbewuste joekels.

Philips (€ 718)

Deze tv van het Nederlands-Chinese merk (de fabrikant is eigenlijk het Chinese TP Vision) is momenteel afgeprijsd omdat hij al uit 2016 stamt. Maar hij levert wel een 4k-beeld en beschikt over vier hdmi-poorten, een zeldzaamheid vandaag. Dat maakt deze televisie vooral geliefd bij verstokte gamers die meerdere consoles willen aansluiten. Mooie bonus: de interne speaker zorgt voor virtueel surroundgeluid.

Sharp (€ 731)

Ook deze 65-incher van het Japanse Sharp heeft een interessante prijs, en is bovendien van een recenter bouwjaar: 2018. Opnieuw een 4k-toestel met Smart-TV-interface en alle toeters en bellen die je bij een moderne televisie verwacht. Oké, de speakers zijn ‘maar’ gewone stereomodellen, maar wel van het uitstekende merk Harman Kardon.

Lees ook: Waarom je wel/niet al een 8k-tv moet kopen

Samsung (€ 777)

Deze eveneens democratisch geprijsde 65-incher van Samsung heeft 4k-beeld, en gooit er HDR bij - meer nog: het gaat om de gloednieuwe standaard HDR10+, plus Hybrid Log Gamma. Om kleur en diepgang op het scherm zal je dus niet verlegen zitten. Minpunt is dat er slechts twee hdmi-poorten werden voorzien, wat we toch echt te karig vinden in deze tijden van entertainment-omnivoor-gedrag.

LG Electronics (€ 781)

Van Samsungs erfconcurrent, het eveneens Zuid-Koreaanse LG Electronics, komt deze 65-inch-kanjer met 4k-beeld en de gangbare HDR-standaarden. In deze prijsklasse kan je niet echt een oled of qled-beeld verwachten, dus het gaat om een gewoon lcd-scherm, maar wel een met een modern IPS-beeldpaneel.

Panasonic (€ 899)

Panasonic, tot slot, heeft deze krachtige 4k-tv voor 900 euro in de winkelrekken staan. Het is een model van vorig jaar, wat betekent dat hij tijdens de eindejaarsperiode waarschijnlijk nog wat dieper in prijs zakt. Eentje om in de gaten te houden voor kortingen dus, want dit is een mooi volledig toestel met 4k, HDR én drie hdmi-poorten.

