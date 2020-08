Deze 5 punten zijn van cruciaal belang als je een nieuwe televisie koopt Ronald Meeus

06 augustus 2020

11u30

Bij de aankoop van een nieuw televisietoestel zijn er altijd wel wat criteria om op te letten. Dit zijn de vijf voornaamste.

1. Schermgrootte

De huidige standaard qua schermomvang is 55 inch, omgerekend 140 centimeter, maar ook toestellen van 65 inch (165 centimeter) diagonaal beginnen populair te worden. De vraag is natuurlijk altijd hoever je daarin wilt meegaan. Vanaf een bepaalde schermgrootte is de afstand tussen het scherm en de luie zetel waarin je kijkt bijvoorbeeld echt te klein, tenminste als je niet in een enorme loft woont.

2. Beeldresolutie

Het aantal beeldpunten die er op het scherm kunnen worden getoond is belangrijk voor de kwaliteit van wat je kijkt. De zogenaamde 4k-resolutie - 3.840 op 2.160 pixels - komt tegenwoordig het meest voor, met bijna 90 procent van alle nieuwe tv-toestellen die deze resolutie hebben. Streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime hebben films en series in 4k, de PlayStation 4 Pro en Xbox One X-consoles spelen 4k-games af, en er zijn 4K blu-rayspelers op de markt.

De afgelopen jaren innoveerden de fabrikanten ook stevig in beeldkwaliteit op niveau van de beeldplaat in het toestel. LG Electronics pionierde oled (Organic Light Emitting Diode), de beeldtechnologie waarbij de deeltjes in de beeldplaat zelf lichtgevend zijn. Samsung heeft een concurrerende technologie, genaamd Qled: piepkleine nanokristallen of twee tot tien nanometer grote halfgeleiderdeeltjes, waarvan de afmetingen kunnen worden aangepast om licht van verschillende kleuren af te geven. Een Qled-tv geeft daardoor beter zichtbaar beeld bij klaarlichte dag. Een oled-tv vertoont dan weer diepere zwartwaarden bij een donker beeld, omdat hij geen backlight meer heeft.

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. HDR-Kleurentechnologie

High Dynamic Range (HDR) is een technologie die een veel breder spectrum aan verschillende kleuren presenteert. Die feature wordt automatisch ondersteund door streamingdiensten als Netflix of Amazon Prime. Er bestaan verschillende HDR-standaarden (zoals HDR10 en Dolby Vision), die niet allemaal door alle tv’s worden ondersteund. Maar dat is minder een probleem dan het lijkt: de meeste tv’s ondersteunen meerdere HDR-standaarden, de meeste toestellen die je erop aansluit ook. Dubbelcheck alleen even of minstens een daarvan op beide toestellen staat.

(Tekst gaat verder onder de foto)

4. Beeldsnelheid

Wie veel sport kijkt, videogames speelt of tuk is op actie- of superheldenfilms, is ook gebaat met een tv met een hoge ‘refresh rate’ of beeldverversingssnelheid. Die wordt aangegeven in hertz, of het aantal keer per seconde dat het beeld ververst wordt. Bij heel snel bewegende content is het raadzaam om voor een tv met beeldsnelheid van 100 Hz of 120 Hz te gaan: hoe sneller het beeld ververst, hoe lager het risico dat je ‘motion blur’ krijgt, een wazig/geblokt beeld bij snelle bewegingen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

5. ‘Smart’-systeem

De meeste fabrikanten hebben hun Smart TV-besturingssysteem, maar ze doen op ieder toestel in essentie hetzelfde: ervoor zorgen dat je apps naar je tv kunt downloaden, zoals op je smartphone. Android TV is in opmars: het staat op nieuwe tv’s van merken als Philips, Sony, Sharp en Hisense. Voordeel daarvan is dat je tv ermee ‘inhaakt’ op hetzelfde zogeheten ecosysteem als je smartphone, en je dus gegevens (zoals je filmbibliotheek) tussen de twee kunt delen. Merken als Samsung, LG Electronics en Panasonic hebben hun eigen systeempje draaien, dat iets lastiger samenwerkt met je mobiele apparaten.

