Deelstepsysteem Lime waarschuwt voor mankement waarbij gebruikers van step vallen mvdb

27 februari 2019

09u54

Bron: BBC 0 Multimedia De Amerikaanse multinational Lime, een van de bedrijven die deelsteps verhuren in Brussel, waarschuwt voor een mankement waarbij gebruikers aan hoge snelheid van de voertuigen vallen, zo meldt de BBC. Verschillende mensen liepen al kwetsuren op.

Het defect treedt het vaakst op wanneer de scooters op een hobbelige ondergrond bergafwaarts rijden. De deelstep kan hierdoor “overmatig remmen” waardoor de persoon mogelijk van de step vliegt. Het bedrijf voert nu een stelselmatige software-update bij de deelsteps uit. Deze update zorgt voor een significante daling van het aantal voorvallen, maar dit proces is nog niet afgerond, luidt het. Lime roept gebruikers op om voor het vertrek goed de remmen te controleren. Op het totaal aantal Lime-ritten gaat het om een klein percentage, namelijk 0,0045 procent. Betrokken gebruikers liepen builen en kneuzingen op. Lime is wereldwijd actief in meer dan honderd steden. Elke maand zorgt dit voor meer dan een miljoen ritten.

In Brussel zijn vier deelstepsystemen actief. Naast Lime gaat het om het Amerikaanse Bird, het Belgische Troty en het Nederlandse Dott.