De zes tofste tech-kerstcadeaus onder 50 euro

Redactie

08u00 0 Thinkstock . Multimedia Een geschikt kerstcadeau hoeft niet altijd handenvol geld te kosten. Hier zijn zes producten voor de 'techies' in je familie en vriendenkring met een cadeauvriendelijk prijskaartje.

Google Versie 2015 van de Chromecast.

Google Chromecast (€ 36)

Twee jaar na de lancering van de recentste versie blijft de Google Chromecast een relevant kanaal om audio en video vanuit verscheidene bronnen - zoals je smartphone, tablet of computer - naar je tv/homecinemaset te streamen.

GoPro Een van de populairste 'mounts' voor GoPro-camera's.

GoPro Mount Jaws (€ 29)

Outdoorgekken in je familie en vriendenkring hebben ongetwijfeld een GoPro-camera, en zullen ongetwijfeld gelukkig zijn met dit handige gadget. Met zijn sterke klem kun je hem op verscheidene soorten oppervlakken bevestigen, en de buigbare nek geeft altijd een prima hoek voor je shot.

JBL De JBL Clip.

JBL Clip 3 (€ 39,90)

Het Amerikaanse merk JBL maakte draagbare audioboxen groot, en dreef dat min of meer tot het extreme met zijn Clip-product: een waterdicht toestel, dat dankzij de handige haak gewoon aan de rand van het zwembad of onder de douche kan worden gebruikt.

Lannoo Met dit boek leren kinderen dè vaardigheid van de eenentwintigste eeuw.

Boek: Programmeren voor kinderen (€ 17,99)

In de eenentwintigste eeuw is programmeren een toenemend belangrijke vaardigheid, die ook meer en meer op school aan bod komt. Met dit handige, overzichtelijke boek krijgen kinderen een rijk geïllustreerde initiatie programmeren in talen als Scratch en Python.

Philips Het meest basale setje uit Philips' Hue-gamma is deze combinatie van een dimmer en een lamp.

Philips Hue Dimming Kit (€ 36,95)

Een instapkit van Philips' slimme Hue-lampen kost 150 tot 170 euro, maar iemand die nog niet écht weet of hij/zij de overstap zal maken kan al pootjebaden met deze oplossing zonder het centrale Hue-basisstation. De meegeleverde dimmer kan, dankzij de magneet aan zijn rug, makkelijk aan een plat oppervlak worden vastgehecht.

Microsoft De best in de hand liggende controller van het moment.

Xbox One-controller (€ 49)

Gamers in de familie? Dan zullen ze erg blij zijn met deze tot nader order nog steeds het best in de hand liggende controller van Microsoft. Hij hoort eigenlijk bij de Xbox One-console, maar hij werkt ook prima op de pc. Aansluiten gebeurt via Bluetooth of usb.

Kijk hier voor nog meer kerstcadeau-ideeën onder € 50.

Meer technologienieuws:

Met deze slimme technologie in huis bespaar je honderden euro’s per jaar

Hou inbrekers buiten met deze goedkope snufjes

Amazon maakt Music Unlimited-dienst beschikbaar in België