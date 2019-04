De Xiaomi Mi 9 bewijst dat je geen 1.000 euro moet neertellen voor een goede smartphone Tweakers/Redactie

08 april 2019

11u00

Bron: Tweakers 0 Multimedia Xiaomi’s eerste smartphone voor de lage landen is meteen een spectaculaire. Voor 450 euro krijg je een telefoon met een mooi, groot oledscherm, genoeg geheugen en opslag, en drie camera’s achterop. Daarmee bewijst Xiaomi met deze Mi 9 dat een high-end telefoon echt geen 1.000 euro hoeft te kosten.

Xiaomi (spreek uit: shawmi) zal voor veel Belgen nog niet bekend in de oren klinken. Toch groeide de Chinese speler uit tot een van de bestverkopende smartphonemakers ter wereld. Behalve smartphones biedt de fabrikant nog veel meer producten aan, waaronder de elektrische scooter, smarthomeproducten en fitnesstrackers. En sinds kort heeft Xiaomi ook zijn pijlen op ons land gericht met de lancering van de Mi 9, de nieuwste telg in de Mi-serie.



De Xiaomi Mi 9 is in feite de eerste ‘high-end budget’-smartphone van dit jaar, een klasse waarin Xiaomi de strijd aangaat met bijvoorbeeld OnePlus. Bij Tweakers werd het model met 128 GB opslagruimte getest, dat een prijs heeft van 500 euro, maar er is ook een 64GB-variant te koop voor 449 euro.

Hardware

De Mi 9 heeft een oledscherm met een diagonaal van 6,39 inch (16,2 cm) en een beeldverhouding van 19,5:9. De Mi 9 heeft een Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB aan RAM-geheugen bij en 128 GB opslagruimte. Dat is gangbaar voor een high-end smartphone, maar heel ruim voor de prijs die Xiaomi vraagt.



Achter het scherm zit een optische vingerafdrukscanner. De scanner van de Mi 9 werkt vaak snel genoeg, maar hij faalt weleens. We hadden liever een reguliere vingerafdrukscanner achterop of op de zijkant gehad.



De batterij van de Mi 9 is met 3.300 mAh gek genoeg kleiner dan die van de Mi 8 van vorig jaar. In het dagelijks gebruik is de Mi 9 zeker geen accumonster, maar het moet je prima lukken om er een dagje mee te doen. Twee dagen is met deze smartphone een uitdaging.

Infrarood

Xiaomi heeft ook plek gevonden voor een infraroodzender bovenaan. Daarmee kun je dus je tv en andere apparaten bedienen, wat knap handig is als je de afstandsbediening op het nachtkastje hebt liggen. De functie werkt met een bijgeleverde app die ondersteuning biedt voor veel apparaten.



Een 3,5mm-aansluiting voor je koptelefoon ontbreekt. In plaats daarvan ben je aangewezen op de usb-c-poort, een meegeleverde dongle en bluetooth.

Camera’s

Xiaomi schept behoorlijk op over de camera’s van de Mi 9. En het toestel heeft voor zijn prijsklasse prima camera’s, maar kan de top van de markt niet overtreffen.



Aan de achterkant vind je drie camera’s. Het gaat om een camera met ultragroothoeklens (16 MP), een gewone groothoeklens (48 MP) als op alle andere smartphones en een telelens (12 MP). Selfies maakt de Mi 9 met de 20-MP-frontcamera. Verder wordt video standaard gedraaid op 4k met 30fps, al is er ook een optie voor 4k met 60fps.

Advertenties

Daarnaast moeten we het even hebben over het verdienmodel van Xiaomi. De fabrikant houdt de prijzen laag door op andere manieren geld te verdienen, bijvoorbeeld door advertenties in Miui, de software van Xiaomi. Daar hadden Nederlanders en Belgen tot nu toe niet veel last van, maar het was in China al wel zichtbaar.



De Mi 9 is de eerste Xiaomi-smartphone waarop we Nederlandstalige advertenties aantreffen. Het is op specifieke plekken: de Downloads-app en de Beveiligings-app heeft ze bijvoorbeeld. Het zijn grafische advertenties, banners voor bijvoorbeeld tuinsets, een internetprovider, een antisnurkmiddel en dames in de omgeving die beschikbaar zijn om te chatten.



Ze zijn uit te schakelen, maar ze staan standaard aan en het uitschakelen moet per app of deel van een app. Bovendien noemt Xiaomi het in de instellingen ‘Aanbevelingen’ in plaats van advertenties. Het uitzetten is dus een klusje.

Prijsbreker

Xiaomi betreedt de Nederlandse markt met een bom onder de huidige, hoge smartphoneprijzen. Je kunt natuurlijk op details gaan letten, maar over de hele linie bekeken krijg je met deze smartphone relatief veel voor relatief weinig geld. Er zijn telefoons die op punten beter scoren, maar de vraag is of je daar honderden euro’s meer voor overhebt.



Natuurlijk, er is meer dan genoeg aan te merken op de Xiaomi Mi 9. Voor 450 euro voor het 64GB-model is het echter logisch dat de fabrikant op sommige plekken wat bochtjes afsnijdt. Als je kunt leven met die afgesneden bochtjes, dan heb je met deze telefoon een prima high-end smartphone voor veel minder geld dan bij andere merken momenteel mogelijk is.

