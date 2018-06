De vijf tofste Vaderdag-cadeaus onder 50 euro

Ronald Meeus

05 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Mannen blijven, ongeacht hun leeftijd, kleine kinderen. En dus maak je ze met Vaderdag altijd blij met een elektronisch speeltje. Vijf betaalbare ideeën.

SunChargers.eu Solar Powerbank (€ 49,99)

De meeste smartphones die vandaag op de markt zijn moeten - helaas - halfweg de dag opnieuw worden opgeladen. Een powerbank is dus altijd een goed cadeau voor wie er nog geen had. En dit apparaat met een vermogen van 8.000 mAh - goed voor bijna vier keer een volgeladen telefoons - is een krachtige compagnon. Helemaal tijdens deze zomermaanden, want dankzij het zonnepaneel in de behuizing laadt hij ook nog eens zelf automatisch bij.

Trust-laptopcooler (€ 33)

Wie vaak en lang op zijn laptop zit te tokkelen, laat dat ding vaak ook behoorlijk heet lopen. Met deze blitse ondersteun wordt alles handig afgekoeld.

Xiaomi Mi Smart Scale (€ 39)

Heb jij ook zo'n vader die al maanden/jaren loopt te zeggen dat het tijd wordt om wat aan de conditie te werken? Met deze slimme weegschaal van het Chinese Xiaomi kan je hem extra motiveren. De data worden op het scherm getoond én doorgestraald naar een app op de smartphone.

Speedlink DRIFT-racestuur (€ 45)

Gamende vaders, die liefst op hun pc spelen, zullen je dankbaar zijn voor dit stevige stuurwieltje voor racegames. Het heeft een houten handgreep die voor een uitstekende grip zorgt. Ze zullen de scherpste bochten aankunnen.

PowerPlus-multitool (€ 48)

Als vaderlief graag zijn handen uit de mouwen steekt, is een multitool misschien een optie. Dit apparaat van fabrikant Powerplus combineert zaag- en schraapwerk, en kan met zijn vermogen van 350 watt en zijn rotatiesnelheid tussen 11.000 en 21.000 rotaties per minuut flink wat werk verzetten.

Ook voor deze gadgets betaal je nog geen 50 euro.

