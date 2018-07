De vijf slechtste dingen die je kan doen met je smartphone

Bron: tweakers.net 8 Multimedia Ze kunnen tegen een stootje, de huidige generatie smartphones, maar toch zijn er nog steeds manieren om ze snel de vernieling in te helpen. Dit zijn vijf gangbare missers die je als gebruiker echt zou moeten afleren.

1. Steek het ding toch niet in je achterzak

Vooral jongeren hebben de neiging om hun smartphone in hun achterzak te steken. Niet verstandig, om meerdere redenen. De belangrijkste is nog dat je er per ongeluk op kunt gaan zitten, waardoor het toestel in tweeën kan breken. Ook puilt de smartphone door je bewegingen nogal snel boven de rand van de achterzak uit, waardoor hij eruit kan vallen of gemakkelijk kan worden gestolen. Kortom: gewoon een compleet idiote gewoonte.

2. Laat je smartphone niet nat worden

Door je smartphone op zo'n manier in je kleding te stoppen dat hij gemakkelijk kan vallen, tuimelt hij er potentieel ook erg makkelijk uit wanneer je in de buurt van water bent: een toilet, een waterplas, een vijver, enz. Ook als je aan het strand of in de buurt van een zwembad bent, bewaar je je smartphone best in een waterbestendig hoesje. Ja, er bestaan al waterdichte modellen, maar ze zijn nog steeds uitzonderlijk. En trouwens: zelfs een spatwaterdicht toestel is compleet naar de Filistijnen als het helemaal ondergedompeld geraakt.

3. Laat 'm met rust als ie te warm wordt

Smartphones kunnen op zichzelf al erg warm lopen door overbevraging van bepaalde interne componenten. De ingebouwde gps is hier een grote boosdoener. Combineer dat met verhittende invloeden van buitenaf, en het risico is groot dat je smartphone bezwijkt aan de hitte. Alleen al daarom leg je je smartphone best nooit in de vlakke zon.

Maar wat als ie écht brandend heet aanvoelt? Zet hem dan meteen uit, en leg hem in de schaduw of op een koele plek.

4. Maar te koud is ook niet goed

Ook te koude temperaturen zijn negatief. Bij diepe vrieskou gaat de interne machinerie van het toestel kapot, maar dan hebben we het echt over extreme temperaturen: tussen -20 graden en -40 graden celsius. Iemand een trip naar de Noordpool gepland? Maar zelfs zachtere vrieskou kan een invloed hebben op de werking van je batterij. De meeste smartphones werken met een lithium-ion-batterij, en die draineert veel sneller bij vrieskou. Het is op dit moment nog veraf, maar in de winter hou je hem best zo veel mogelijk in je broekzak. Vooraan, welteverstaan.

5. Uit mag ook eens

De laatste vorm van mishandeling voor je smartphone is sluipend: door hem letterlijk constant aan te laten, krijgt de interne software nooit de kans om te verversen. Zo gaat je smartphone steeds trager werken. De remedie is simpel: zet je smartphone minstens eenmaal per week helemaal uit. Na de herstart veegt hij de buffer van zijn tussengeheugen weer leeg, en krijgen bepaalde systemen binnen de interne software een frisse herstart.

