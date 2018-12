De vijf populairste laptops van het moment

03 december 2018

Om de betere laptops van het moment te selecteren, keken we naar modellen binnen twee categorieën: absolute basislaptops en de 'dun-en-licht'-modellen. Deze vijf toestellen komen er als beste koop uit.

Basislaptop: HP 14 (€ 725)

Net zoals bij andere laptops met goede specificaties voor een lage prijs is er ook bij de HP 14 op iets anders bezuinigd, namelijk de behuizing. Die is van hard plastic gemaakt en op zich redelijk stevig, maar de achterkant van het scherm geeft makkelijk mee onder druk en als je aan weerskanten van het toetsenbord druk uitoefent, wil de behuizing meeveren. Bij normaal gebruik zou dat echter niet al te veel problemen mogen opleveren. In positieve zin onderscheidt de HP 14 zich ook door de aansluitingen: hij is aan de rechterkant voorzien van tweemaal USB 3.0, HDMI 1.4 en gigabit-ethernet. Aan de linkerkant zit ook nog een SD-kaartlezer. Het scherm van de HP 14 is er een zoals we ze graag zien op laptops, namelijk met een resolutie van 1920×1080 pixels, een IPS-paneel en een matte afwerking. Bekijk hier de HP 14.

Basislaptop: Lenovo IdeaPad 530S (€ 830)

De IdeaPad 530S heeft twee belangrijke troeven: de hardware en het uiterlijk. Voor de techneuten: deze laptop is voorzien van een Core i5-8250U-processor, 8GB werkgeheugen, een 256GB-ssd en een GeForce MX150-gpu. Simpel gesteld: je zal héél lang moeten zoeken om een laptop te vinden die soortgelijke specificaties biedt aan die prijs. Komt daarbij dat Lenovo het ook allemaal in een smaakvolle behuizing goot. De laptop beschikt ook over een Precision Touchpad met een glazen oppervlak, waardoor multitouchbewegingen snel worden herkend. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting en heeft een prettige aanslag. Als we dan toch een echt nadeel moeten noemen: het glanzende scherm. De resolutie van 1920×1080 pixels en het gebruik van een ips-paneel zorgen er wel voor dat het beeld mooi scherp is en de kijkhoeken goed zijn. De accuduur is tijdens browsen vrij gemiddeld voor een 15"-laptop, terwijl de accuduur tijdens video kijken met bijna negen uur prima is. Bekijk hier de Lenovo IdeaPad 530S.

Lees ook: Vijf manieren om de accuduur van je laptop te verlengen

Basislaptop: Acer Aspire 5 (€ 750)

De Aspire 5 biedt vlotte hardware voor je geld, in de vorm van een Core i5-8265U-processor en een MX150-videokaart. Wel valt de stevigheid van het scherm tegen. De solid state drive en draadloze netwerkverbinding zijn ook al niet de vlotste, maar is een beetje eigen aan deze prijsklasse. Bovendien is het verschil met een harde schijf nog altijd gigantisch. Gezien de CPU-GPU-combinatie is deze Aspire 5 scherp geprijsd en bovendien valt de accuduur voor een 15,6"-laptop zeer goed mee. Bekijk hier de Acer Aspire 5.

Dun en licht: Asus VivoBook S410 (€ 850)

Bij de dun-en-licht-modellen zijn we opnieuw erg gecharmeerd van deze van Asus. Het hier afgebeelde model heeft een quadcoreprocessor, met een turbofrequentie van maximaal 3,4GHz. Onder het toetsenbord zit opnieuw een Precision Touchpad. Je krijgt dus voor relatief weinig geld een dunne en lichte laptop, met i5-8250U, 8GB werkgeheugen en een 256GB-solid state drive. Wat snelheid betreft is de Vivobook S410 ook aan duurdere laptops gewaagd. Op het niveau van de bouwkwaliteit merk je wel dat de S410 een goedkopere laptop is, met een plastic behuizing in tegenstelling tot de duurdere metalen behuizingen van de Zenbook-laptops. Dat verschil zie je ook in de beeldkwaliteit en de accuduur. Bekijk hier de Asus VivoBook S410.

Dun en licht: Acer Swift 5 (€ 965)

Met een gewicht van 935 gram is de Acer Swift 5 bijna 400 gram lichter dan veel onmiddellijke tegenhangers. De magnesiumbehuizing is stevig, maar minder goed in staat om hitte af te voeren dan alternatieven van aluminium. Daardoor presteert de quadcore-CPU bij hoge belasting minder goed dan in sommige andere laptops. Het glanzende touchscreen heeft een matige maximale helderheid, maar het contrast is juist hoog. Als je veel onderweg bent met je laptop en je graag op gewicht wil besparen, dan is de Swift 5 wel een prima keuze. Bekijk hier de Acer Swift 5.

