De vijf beste aankondigingen op het Mobile World Congress

Ronald Meeus

01 maart 2018

08u00 1 Multimedia In het kielzog van marktleider Samsungs Galaxy S9 traden ook andere fabrikanten aan met onthullingen op het Mobile World Congress in Barcelona. Hier zijn de vijf belangrijkste.

Wiko View2

De Franse fabrikant Wiko heeft twee verschillende View2-smartphones gepresenteerd die beschikken over schermen met een 19:9-verhouding en een uitsparing bovenaan het scherm voor de frontcamera. De Wiko View2 Pro beschikt over een dubbele camera achterop, waarbij er een gebruikmaakt van een lens die een beeldhoek van 120 graden oplevert.

De tweede camera, die net als de groothoekcamera een resolutie van 16 mexapixel heeft, is een exemplaar met een diafragma van f/1.75. De View2-smartphone heeft geen dubbele camera en beschikt net als de grotere View2 Pro over een frontcamera met een diafragma van f/2.0 waarbij de lichtopbrengst verder zou zijn verbeterd doordat de pixelinformatie van vier pixels wordt samengevoegd tot een pixel. De camera achterop de View2 is een 13-megapixelexemplaar.

Beide toestellen beschikken over een 3.000mAh-accu, draaien op Android 8.0 Oreo en ondersteunen dual sim; voor dat laatste wordt het tweede slot van de micro-sd-kaart gebruikt. De Wiko View2 komt in de loop van april beschikbaar voor 199 euro, terwijl de grotere View2 Pro in mei zal uitkomen voor 299 euro.

Nokia 8 Sirocco

HMD heeft op het Mobile World Congress een nieuwe versie van de Nokia 8 aangekondigd. In de Sirocco zit een 5,5"-oledscherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. De resolutie is gelijk aan het scherm van de Nokia 8 die HMD vorig jaar uitbracht, maar dat was een 5,3"-lcd. De schermranden zijn dunner gemaakt aan de zijkant, waardoor het grotere scherm in het toestel past. De vingerafdrukscanner is naar de achterkant verplaatst en de behuizing is op meer punten aangepast, de nieuwe Nokia 8 Sirocco bestaat vrijwel geheel uit glas. Het eerste model heeft een metalen behuizing.

Net als de Nokia 8 heeft de Sirocco-versie een Snapdragon 835-processor, maar het nieuwe model krijgt 6GB in plaats van 4GB werkgeheugen. Ook is de opslagruimte uitgebreid naar 128GB. Het nieuwe model heeft twee camera's en dit keer zit er voor de tweede camera een lens met een langer brandpunt, zodat 2x 'optische zoom' mogelijk is. Vanaf april komt het toestel beschikbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

Alcatel 1X

Alcatel onthulde de eerste Android Go-smartphone, die draait op een vereenvoudigde versie van Googles besturingssysteem. De bescheiden 1X draait op een uitgeklede versie van Android Oreo, waardoor deze ondanks goedkopere hardware toch goed bruikbaar moet zijn. De Alcatel 1X heeft een 5,3"-scherm met een beeldverhouding van 18:9 en een resolutie van 960x480 pixels. De MediaTek MT6739-processor heeft een 1,3GHz-quadcore aan boord en ondersteunt 4g.

Het toestel heeft 1GB aan werkgeheugen en 16GB aan opslaggeheugen. Dat laatste is uit te breiden met een micro-sd-kaart. De camera aan de achterkant heeft acht megapixels en die aan de voorkant heeft vijf megapixels, met flitser aan beide kanten. Dit geheel wordt van energie voorzien door een 2460mAh-accu. Volgens Alcatel ligt het toestel in het tweede kwartaal van dit jaar in de winkels voor 99,99 euro. Voor een nog onbekende meerprijs koopt men een variant met een extra simkaartslot. Hij zal verkrijgbaar zijn in het blauw en zwart.

Huawei MediaPad M5

Huawei heeft op het Mobile World Congress twee MediaPad M5-tablets aangekondigd; een 8,4"-versie en een 10,8"-variant. Beiden hebben een resolutie van 2560x1600 pixels en draaien op Android 8.0 met daaroverheen de Emui-schil van Huawei. De MediaPad M5-tablets zijn voorzien van de Kirin 960-processor, het topmodel van vorig jaar dat te vinden is in onder andere de Huawei P10-telefoons. Huawei stopt 4GB ram in de tablets en voorziet ze van 32GB opslagruimte. Ze hebben aan de achterkant een dertienmegapixelcamera; aan de voorkant zit een tweemegapixelcamera. De 8,4"-versie weegt 316 gram, de 10,8"-versie heeft een gewicht van 498 gram.

Het kleine model heeft een 5100mAh-accu, bij de grote variant is d capaciteit 7500mAh. In de grote versie zitten vier speakers, bij de kleine variant zijn dat er twee. Huawei komt ook met een MediaPad M5 Pro-variant, dat is ook een 10,8"-model maar dan met 64GB opslagruimte. In alle andere opzichten is deze tablet gelijk aan de reguliere varianten.

Halverwege maart komen de tablets op de markt. De MediaPad M5 8,4" krijgt een adviesprijs van 349 euro en het 10,8"-model gaat 399 euro kosten. Van de Pro-versie met 64GB opslagruimte heeft Huawei geen euroadviesprijs bekendgemaakt.

Lenovo Yoga 730

Ook convertibles - half laptop, half tablet - zijn mobiele toestellen: Lenovo maakte van twee van die toestellen zijn speerpunt op MWC. De eerste die daarvan uitkomt is de Yoga 730, in de 15,6"-uitvoering met een gewicht van 1,89kg dertien procent lichter dan de Yoga 720 van hetzelfde formaat. Uitgebreide specificaties heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt, maar er komen versies met een GTX 1050-videokaart en een 4k-scherm. Goedkopere modellen hebben een scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Die full-hd-uitvoering heeft een accuduur tot elf uur volgens de fabrikant.

De 13,3"-versie van de Lenovo Yoga 730 weegt 1,12kg en krijgt waarschijnlijk quadcore-processors.

De accu gaat volgens de fabrikant tot elf en een half uur uur mee. De behuizing van zowel de kleine als de grote Yoga 730-convertible is gemaakt van aluminium en Lenovo voorziet ze van gevoelige microfoons, die een goede spraakherkenning moeten opleveren bij gebruik van Cortana en Alexa. Lenovo levert de 730-modellen inclusief de Active Pen 2. Lenovo brengt de Yoga 730-modellen uit in april. De prijs van het 13,3"-model begint bij 999 euro en voor het 15,6"-model is de startprijs 1099 euro.

