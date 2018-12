De top 5 beste smartphones van 2018 Ronald Meeus

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Je hebt je eindejaarsbonus gekregen en je vindt het tijd om jezelf eens te trakteren op een nieuwe smartphone? De critici zijn het er unaniem over eens: deze vijf toestellen die in 2018 op de markt kwamen zijn echte toppers.

Huawei Mate 20 Pro (€ 899)

De Mate 20 Pro is een dure smartphone met uitstekende specificaties. Eerst de voordelen, en dat zijn er wel wat. Hoogtepunten zijn de accuduur in stand-by en de veelzijdige camera met groothoeklens, telelens en grote primaire camera. De 3d-gezichtscanner en de vingerafdrukscanner achter het scherm werken dan wel goed, maar vinden we toch niet zo handig als de traditionele ‘gewone’ vingerafdrukscanner. De Huawei Mate draait op de nieuwste Android-versie, Huawei beloofde ook minstens drie jaar updates voor de telefoon te voorzien. Laden gaat razend snel. Het scherm kan mooi helder, is altijd afleesbaar en ziet er goed uit. Nadelen zijn er ook. Zo maakt Huawei aanpassingen aan de firmware onmogelijk. De USB-poort doet dienst als speakergrille, dus audio afspelen tijdens het laden is niet aan te raden. Een 3,5mm-jack ontbreekt. De Mate 20 Pro is ook de duurste ‘reguliere’ Huawei-smartphone tot nu toe. De fabrikant heeft veel gedaan om de adviesprijs van 999 euro te rechtvaardigen en de nieuwe Mate is een inderdaad een zeer goede smartphone, maar of hij zo’n hoge prijs waard is? Bekijk hier de Huawei Mate 20 Pro.

Samsung Galaxy S9+ (€ 644)

Ook de Galaxy S9+ is een indrukwekkende smartphone. Hij ligt fijn in de hand en heeft een prachtig scherm dat in vrijwel alle omstandigheden goed afleesbaar is. De verbeterde luidsprekers geven nu ook in stereo weer en je zal geen betere camera vinden in een smartphone - vooral niet als je wil fotograferen bij weinig licht. Reken daarbij de krachtige hardware en je krijgt een zeer vloeiende gebruikservaring. En daarmee is nog niet alles gezegd, want Samsung voorziet ook de mogelijkheid om óf geheugen uit te breiden óf een tweede simkaart in te voegen. De aanwezigheid van een 3,5mm-jack doet plezier. Kortom: de S9+ is een zeer complete telefoon. Daar staat wel een hoge aanschafprijs tegenover, plus de concurrentie van Samsungs eigen Galaxy S8+. Die telefoon doet niet heel veel onder voor de S9+, maar is wel fors goedkoper. Bekijk hier de Samsung Galaxy S9+.

Apple iPhone XS (€ 1.019)

Tot spijt van wie het benijdt: de Apple iPhone XS en de nog iets krachtigere (en duurdere) XS Max zijn een genot om te gebruiken. Ze stralen luxe uit, liggen lekker in de hand, hebben de beste haptische feedback die we kennen, maken prachtige foto’s en hebben het TruDepth-camerasysteem met veilige ontgrendeling. Ze zijn verder voorzien van een van de beste smartphonestereoluidsprekers, hebben een wonderschoon oledscherm en zijn ernstig snel. Bovendien hebben ze nu ook eindelijk bijna dualsimfunctionaliteit en kunnen ze nu net als veel concurrenten in stereo video’s opnemen. Ook is de camera ten opzichte van de iPhone X flink verbeterd, is de 4g-snelheid omhooggegaan, is hij beter bestand tegen water en heeft hij sterker glas. Conclusie: Apple heeft goed gekeken op welke vlakken de concurrenten het beter deden en ervoor gezorgd dat die zwaktes aangepakt werden. Bekijk hier de Apple iPhone XS.

Xiaomi PocoPhone F1 (€ 337)

De Pocophone F1 is met grote afstand de beste telefoon in deze prijsklasse. Niet alleen is het Xiaomi gelukt om een high-end-processor met veel geheugen en voldoende snelle opslag in de telefoon te krijgen, maar ook is het scherm prima voor een lcd, de accuduur is uitstekend en de telefoon is hartstikke snel. De kunststof behuizing breekt niet als de telefoon valt, al kun je kunststof natuurlijk wel makkelijk per ongeluk krassen, bijvoorbeeld met je sleutels. De Pocophone heeft ook een 3,5mm-audiojack, in tegenstelling tot enkele veel duurdere telefoons. Bekijk hier de Xiaomi PocoPhone F1.

Nokia 7 Plus (€ 279)

De Nokia 7 Plus is een middenklassetoestel met een heel redelijke prijs-specificatieverhouding. Kwaliteit is echter ook in dit segment leidend en ook daarmee scoort de 7 Plus prima. Het Android One-programma garandeert een goed updatebeleid. Stock Android volstaat voor de meesten en is lekker schoon. De dubbele camera met optische zoom is redelijk, maar helaas niet veel meer dan dat. Het grote scherm is een van de trekpleisters van het toestel, maar is helaas niet gemakkelijk afleesbaar in de zon. De accuduur is prima, maar niet exceptioneel. Toch is de algehele ervaring die we hadden met dit toestel vrij goed. Het is vlot, praktisch en voelt door zijn coating fijn aan, zonder ten prooi te vallen aan vegen van je vingers. Bekijk hier de Nokia 7 Plus.

