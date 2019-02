De strijd om de opvouwbare smartphone barst los: deze plooitelefoons komen er binnenkort aan kg

25 februari 2019

De opvouwbare smartphone: amper vijf jaar geleden nog sciencefiction, maar nu goed op weg om dé hype van 2019 te worden. Dit jaar alleen al mag je een handvol plooibare telefoons verwachten. We zetten de voornaamste toestellen voor je op een rijtje.

Het is officieel: de race om de vouwbare telefoon is begonnen. Of iedereen dit jaar nog een plooitelefoon in handen heeft, is uiterst twijfelachtig. Vooral de pittige prijskaartjes van de dingen deden veel liefhebbers de wenkbrauwen fronsen. Die allereerste toestellen zijn waarschijnlijk dan ook weggelegd voor de ‘early adopters’ (lees: de mensen die gerust een paar duizend euro uitgeven aan hun gadgets en niet vallen over kinderziektes).



Maar dat wil niet zeggen dat de trend geen voorbode kan zijn voor een heel nieuwe generatie smartphones. Hieronder de smartphonemakers die een pioniersrol aannemen en de eerste plooitelefoons de wereld insturen.

Samsung Galaxy Fold

De Samsung Galaxy Fold is Samsungs langverwachte kijk op de opvouwbare smartphone. Het toestel heeft opgevouwen een schermdiagonaal van 4,6 inch (11,6 cm) en klapt open tot een tablet van 7,3 inch (18,5 cm). De Galaxy Fold pakt uit met zes camera’s (!), twee batterijen die goed zijn voor 4.380 mAh aan capaciteit en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Een duurdere uitgave van het toestel zou ook 5G ondersteunen.



Kostprijs voor een standaardmodel: naar verwachting zo’n 2.000 euro. Het toestel is in ons land verkrijgbaar vanaf het derde kwartaal van 2019.

Huawei Mate X

Minder dan een week na Samsung stelde ook Huawei zijn plooibare smartphone voor: de Huawei Mate X. De Chinese smartphonemaker koos voor een iets ander design dan Samsung: het opengevouwen scherm is groter (diagonaal: 20,3 cm) en zit aan de buitenkant wanneer het apparaat dichtgeklapt is. In opgevouwen toestand heeft het scherm een diagonaal van ongeveer 6,6 inch (20 cm). De Mate X beschikt over vier camera’s, twee batterijen van samen 4.500 mAh, en zal standaard 5G ondersteunen.



Daarvoor tel je maar liefst 2.299 euro neer. De telefoon wordt in de zomer van 2019 verwacht.

Royole FlexPai

Royole is in onze streken amper bekend, maar de Chinese elektronicaproducent mag wel de eerste opvouwbare telefoon ter wereld op zijn palmares schrijven. Technisch gezien is de telefoon al verkrijgbaar sinds december 2018, maar we zetten ‘em voor de volledigheid toch nog in dit rijtje.



De FlexPai van heeft een buigbaar amoledscherm met een schermdiagonaal van 7,8 inch (19,8 cm). In het midden zit een flexibel scharnier verstopt, waardoor je het ding als een boek in twee kunt vouwen. De FlexPai krijgt een adviesprijs mee van 1.300 dollar (ongeveer 1.130 euro) en is nu al te koop.

LG V50 ThinQ en Dual Screen

LG gooit het over een andere boeg. De smartphonefabrikant stelde op MWC Barcelona een ‘vouwbare’ telefoon voor, maar dan wel ééntje die uit twee delen bestaat. Enerzijds de LG V50 ThinQ, een op zichzelf staande smartphone met een schermdiagonaal van 6,2 inch (15,7 cm) en anderzijds de ‘Dual Screen’, een soort hoesje met een tweede scherm dat vastgeklikt wordt aan de smartphone.



Het toestel kan je niet helemaal vergelijken met een echte opvouwbare telefoon maar het effect is hetzelfde: meer schermruimte in een compact toestel. Nadeel: het hoesje komt niet met extra camera’s of een tweede batterij. De LG V50 ThinQ ondersteunt 5G, heeft een batterij van 4.000 mAh en wordt uitgerust met vijf camera’s. Details over de prijs of lanceerdatum zijn nog niet bekend, maar het toestel zou dit jaar nog beschikbaar zijn.

Motorola RAZR

Ken je de iconische RAZR-telefoon van Motorola nog? De gsm ontpopte zich in de vroege jaren 2000 als één van de best verkochte klaptelefoons ter wereld. Binnenkort maakt diezelfde Razr mogelijk een comeback als een vouwbare telefoon, volgens The Wall Street Journal.



Motorola, nu overgenomen door Lenovo, zou de telefoon dit voorjaar al voorstellen in een kleine oplage. Aanvankelijk lijkt de opvouwbare Razr te worden gemaakt in samenwerking met Amerikaanse telecomgigant Verizon, wat het niet zeker maakt dat de telefoon ook naar Europa komt. De prijs zou rond de 1.500 dollar schommelen (ongeveer 1.300 euro).

Xiaomi MIX Flex

De volgende vouwbare smartphone kan weleens die van Xiaomi worden. Het Chinese Xiaomi staat bekend als een prijsbreker en streek in 2017 ook in Europa neer. Het bedrijf bevestigde in januari dat het werkte aan een vouwbare telefoon en postte meteen een teaserfilmpje online waarin een prototype van het toestel werd getest door CEO Lin Bin.



Bijzonder aan Xiaomi’s toestel is dat het niet één, maar twee vouwen heeft. Je kan het toestel in opengeklapte toestand als tablet gebruiken en beide zijkanten naar achteren klappen om op een klein schermpje te werken. Xiaomi zal de telefoon Mi Dual Flex of Mi MIX Flex noemen, hoewel suggesties voor andere namen welkom zijn, schreef de baas bij het filmpje. Een lanceerdatum of prijs zijn nog niet bekend.

Oppo

Chinese smartphonemaker Oppo lichtte recent een tipje van de sluier van zijn eigen plooibare smartphone. Op het Chinese sociale netwerk Weibo deelde vicepresident Brian Shen enkele foto’s van een prototype. Shen maakt duidelijk dat Oppo nog niet van plan is om het apparaat op grote schaal te produceren, tenzij er voldoende vraag naar is. Hij laat bovendien niets los over prijs of specificaties. Oppo is, naast Huawei, Honor en Xiaomi, één van de meest succesvolle smartphonefabrikanten in China, en is sinds vorig jaar actief in Europa.

Apple?

Aan de zijde van Apple blijft het opvallend stil. Het bedrijf heeft nog met geen woord gerept over een vouwbare iPhone. Wel diende het al meerdere patenten in. Mogelijk is Apple dus wel al bezig met het ontwerp van een plooitelefoon, maar wacht het eerst af tot concurrenten als Samsung de kinderziektes eruit strijken. De vraag is maar of het daarmee niet rijkelijk laat zal arriveren met een eigen alternatief.