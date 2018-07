De reden waarom u die afgedankte gsm best inlevert Redactie

31 juli 2018

05u01

Bron: Belga 3 Multimedia In België slingeren meer dan 2,3 miljoen mobiele telefoons ongebruikt rond in lades en kasten. Veel ongebruikte mobiele telefoons liggen thuis onnodig stof te vergaren terwijl ze nog nuttig kunnen zijn voor hergebruik of recyclage. Dat meldt Recupel, de vzw die het inzamelen en verwerken van afgedankte elektro-toestellen en lampen organiseert.

In totaal liggen ongeveer 46 miljoen apparaten er ongebruikt bij. Het gaat volgens Recupel om apparaten die nog correct werken én apparaten die defect zijn of niet helemaal betrouwbaar werken, zoals projectoren, dvd-spelers, elektrisch speelgoed, computermonitoren en mobiele telefoons. In totaal wordt 23 procent hiervan niet gebruikt. Sommige werken nog steeds correct (17 procent) en andere zijn defect of onbetrouwbaar (6 procent). "Toch kunnen deze kleine, slecht werkende apparaten gerepareerd, gevaloriseerd of gerecycleerd worden", zegt Ingrid Nolet, woordvoerster van Recupel.

Nolet benadrukt dat veel ongebruikte mobiele telefoons nog nuttig kunnen zijn voor hergebruik of recyclage. "Smartphones bevatten een beetje goud, zilver, platina, koper en palladium. Een schat aan grondstoffen, niet te recupereren voor de consument omdat ze slechts in minimale hoeveelheden aanwezig zijn, maar wel binnen handbereik van gespecialiseerde verwerkers die dit type elektro veilig kunnen ontmantelen en de kostbare grondstoffen recupereren", aldus de woordvoerster.

Als reden waarom mensen hun oude telefoons nog bewaren, geeft 31 procent aan dat "er geen urgentie is". Een andere reden is het feit dat ze data bevatten die niet altijd gemakkelijk te verwijderen zijn. "We stellen ook vast dat 55 procent van de consumenten opzettelijk ongebruikte mobieltjes bewaart, als back-upapparaat of omdat er gewoon geen noodzaak is om ze af te danken", legt Nolet uit.

Volgens Recupel is een extra inspanning voor meer hergebruik en afdanking van mobiele telefoons geen overbodige luxe. "We willen evolueren naar een circulaire samenleving waarin oude apparaten worden omgezet in nieuwe grondstoffen", besluit Nolet.