De populairste filmpjes van 2019 op TikTok Joeri Vlemings

13 december 2019

14u17 0 Multimedia 2019 is het jaar van TikTok. De Chinese videosharingapp boomt vandaag als nooit tevoren. Benieuwd welke filmpjes bovenaan de eindejaarslijstjes van TikTok staan? Wij zeker wél. Hier komen ze, deel 1. Morgen volgt deel 2.

Zelf spreekt TikTok van een top 100 van de populairste dance-, virale, memes- en celebvideo’s, die hebben bijgedragen tot het succes van de filmpjessite in de popcultuur.

Top tien virale video’s

TikTok en viraal zijn termen die tegenwoordig vaak in één adem worden genoemd. De strafste van 2019 moet dan wel érg straf zijn.

1. Laureaat is het filmpje waarin een paar onverlaten olifantentandpasta proberen te maken. Meer dan 17 miljoen likes voor de verdienstelijke poging.

2. Tweede plaats is voor bananenchirurg die Caleb Cutler op TikTok zette. De precieze incisie draagt een verrassing in zich.

3. Derde in de lijst is opnieuw een inkerving, ditmaal in een gevuld opzetzwembad. Het resultaat laat zich raden.

De rest van de top tien zijn maffe toestanden met:

4. een vliegende kakkerlak

5. tienergeheimpjes

6. een dansende kat

7. een meisje dat een vies drankje test

8. een kolibrie die het zich makkelijk maakt

9. Crocs met scheercrème in

10. iemand in een berenpak

Top tien memes

TikTok leent zich ook perfect voor memes. Iets wat meestal al viraal gaat, krijgt zo een nieuw leven dankzij een creatief en fel gesmaakt sausje.

1. #POV: een videoformat waarbij TikTok-gebruikers filmen vanuit een onverwacht perspectief. In dit geval: “Wat mijn beautyblender ziet als ik haast heb”.

2. #VSCOgirls: een VSCO-meisje draagt onder meer een schelpenketting en scrunchies. Ze heeft ook altijd een metalen drinkbus bij zich. Alleen: in de meme blijkt dat VSCO-meisje een jongen.

3. #RiseandShine: de clip van Kylie Jenner die haar dochter wekt door ‘Rise and Shine’ te zingen, bleek ideaal meme-materiaal.

De rest van de top tien:

4. #Area51

5. #ImBaby

6. #WalkaMile

7. #DNAtest

8. #MirrorFall/Run

9. #Microwave Challenge

10. #TikTokChecks

Artiesten

En dan zijn er de artiesten. Je kan Lil Nas X niet loskoppelen van TikTok. Hij blinkt dan ook op nummer 1. ‘Old Time Road’, dé hit van de 20-jarige muzikant, domineerde deze zomer de hitparade, maar lang daarvoor ging de ‘yee haw juice challenge’-meme al viraal op TikTok. Wie van het yee haw-sapje dronk, veranderde plots in een cowboy.

1. Lil Nas X

2. Mariah Carey

3. Lizzo

4. Stunna Girl

5. Blanco Brown

6. Y2k & Bbno$

7. KYLE

8. Luh Kel

9. Billie Eilish

10. Ashnikko

Sterren

Resten nog de sterren. Will Smith is inmiddels toch alweer 51, maar klopt alle jongere beroemdheden op TikTok. Hij voert de lijst aan, vóór Miley Cyrus en Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Smith is overigens niet de oudste in de top tien. Arnold Schwarzenegger op plek 7 is 72.

1. Will Smith

2. Miley Cyrus

3. Dwayne “The Rock” Johnson

4. Howie Mandel

5. Terry Crews

6. Selena Gomez

7. Arnold Schwarzenegger

8. Steve Harvey

9. Post Malone

10. Shawn Johnson