De nieuwste tech-producten voor onder de kerstboom

08u00 0 thinkstock Man holding Christmas presents laid on a wooden table background Multimedia Niet toevallig komen de opwindendste technologieproducten tijdens de laatste maanden van het jaar uit: dat is namelijk ook de periode waarin consumenten al stilaan beginnen na te denken over wat ze onder de kerstboom willen leggen - al is het voor zichzelf, als presentje van hun eindejaarsbonus. Hier zijn vijf producten die zeker niet zullen misstaan als cadeau voor jezelf.

Microsoft De Xbox One X: krachtig én compact.

Xbox One X (€ 487)

De Xbox One X is een indrukwekkende console. De hardware is beduidend krachtiger dan die van de PlayStation 4 Pro en in games die voor beide consoles verschenen, is dat verschil in veel gevallen goed te zien. Niet alleen als je een 4K-tv hebt biedt de Xbox One X voordelen: ook op een full-hd-tv draaien games beter en zien ze er fraaier uit. De krachtige hardware in de Xbox One X heeft een hoger verbruik en produceert dus meer warmte, maar in gebruik is de console vrijwel onhoorbaar en de behuizing zelf wordt niet of nauwelijks warmer dan zijn voorgangers. Als het om hardware en prestaties gaat, is Microsoft duidelijk de winnaar van de tweede ronde in de consoleoorlog van deze generatie.

OnePlus De T-uitvoering van de populaire OnePlus 5-smartphone.

OnePlus 5T (€ 549)

De OnePlus 5T is een indrukwekkende telefoon die veel biedt voor 499 euro. Grote blikvanger is het 6"-scherm. De tweede cameralens is niet meer bedoeld voor ingezoomde foto's, maar voor betere kwaliteit bij weinig licht. Verder is de telefoon bijna identiek aan de OnePlus 5, met dezelfde stevige behuizing die fijn in de hand ligt, de mogelijkheid om twee simkaarten te gebruiken, de vrij kale Android-software waarbij de extra's echt toegevoegde waarde hebben, en Dash Charging, waardoor de telefoon razendsnel weer opgeladen is.

Dell Dell's extreem populaire 'ultrabook' kreeg onlangs een forse upgrade qua rekenkracht.

Dell XPS 13 (€ 1.400)

Computerfabrikant Dell gaf zijn populaire XPS 13-laptop een nieuwe editie, met een snellere processor die over vier kernen beschikt en een betere batterij. Het blijft een dure laptop, maar toch vermoeden we dat het apparaat ook in deze 'quadcore'-incarnatie een grote schare fans aan zich zal weten te binden. Het kost wel wat, maar dan heb je ook een bijzonder stevige laptop, met snelle hardware en een uitstekende accuduur.

Microsoft De 2017-uitvoering van de Surface Pro.

Microsoft Surface Pro (vanaf € 824)

Aan de buitenkant is het niet af te zien, maar de 2017-versie van de Surface Pro is op verschillende punten verbeterd. Het scharnier kan wat verder uitslaan, de processor is sneller geworden en de accuduur is behoorlijk verbeterd.

Philips Philips' tweede Oled-tv.

Philips OLED-tv (€ 1.799)

Het Nederlandse (maar, voor tv's, door het Chinese TP Vision uitgebate) elektronicamerk Philips trad vrij laat toe tot de nieuwe oled (Organic Light-Emitting Diode)-beeldtechnologie. Maar dit tweede televisietoestel in die productlijn, de 55POS9002, levert een optimale oled-ervaring met een relatief lage prijs. En hij heeft Ambilight, natuurlijk: die sfeervolle led-lampen achterin de tv die de kleurengloed van het scherm verder laten doorschijnen op de muur.

