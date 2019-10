De nieuwe OnePlus 7T: middenklasser met troeven én mankementen Ronald Meeus

11 oktober 2019

13u00

Bron: tweakers.net/smartphones 2 Multimedia Gisteren werd de OnePlus 7T voorgesteld, het nieuwe ‘upgrademodel’ van de Chinese fabrikant. We konden het toestel voor de release al even uittesten en ontdekten een knappe, zij het op sommige vlakken wel wat tegenvallende middenklasser.

OnePlus claimde een mooie niche voor zichzelf: hun telefoons behoren altijd tot de snelste, met de allernieuwste componenten. Dat is bij deze 7T niet anders, want die krijgt een scherm met snelle beeldverversing én een snelle Snapdragon 855+-processor. Een andere zaligheid is de ‘schone’ software - lees: de smartphone zit niet volgestouwd met vervelende, ongewenste apps van de fabrikant zelf.

Geen prijsbreker meer

OnePlus stond lang bekend als een echte prijsvechter, maar die tijd is voorbij. Ook de 7T is weer enkele tientallen euro’s duurder dan de 7 en strandt nu op ongeveer 600 euro. Zo vallen de prijzen van de 7T en de 7T Pro nu in de middenmoot. Apple, Samsung, Huawei en Google zijn meestal duurder, Xiaomi, Asus en Honor vaak goedkoper.

Het probleem is dan: als je veel betaalt, mag je ook veel verwachten van een telefoon. Helaas zijn de 7T en de 7T Pro op diverse punten toch geen hoogvliegers. De set-up van de camera lijkt wel op die van duurdere smartphones, maar de 48-megapixel-camera is er eentje die je ook vindt in spotgoedkope modellen. Gevolg: de cameraresultaten zijn hoogstens een krappe voldoende waard. En er zijn nog minpunten, zoals de bedroevende accuduur.

Geen ‘flagship killer’ meer

OnePlus was ooit misschien wel de ‘flagship killer’, maar wordt nu meer onderdeel van de gevestigde elite. Het moet daarom uitkijken dat het zich door de onmiddellijke concurrenten niet de kaas van het brood laat eten.

De prijzen van OnePlus-telefoons dalen namelijk amper na de release, waar dat bij andere merken vaak wel gebeurt. Dat alleen maakt de concurrentie in deze prijsklasse moordend, want voor die 600 euro die OnePlus nu vraagt, kan je een high-end-smartphone van bijna elk ander groot merk op de kop tikken. Een Samsung Galaxy S10e en Huawei P30 kosten minder, en de LG G8s ThinQ en Xiaomi Mi 9T Pro kosten zelfs véél minder dan de 7T.

De OnePlus 7T Pro (€ 759)

Als we tot slot even de Pro-versie van naderbij bekijken, komen we uit bij een high-end smartphone voor een high-end prijs. Het scherm heeft een hogere resolutie, is mooi en voldoende afleesbaar in direct zonlicht. Een inkeping heeft het niet, want er is een pop-up-camera.

De behuizing is waterdicht, er zijn stereoluidsprekers, de opslag is van een nieuw type en de trilmotor kreeg een upgrade. Ook heeft hij een betere optische zoom en dubbel zoveel opslaggeheugen als de OnePlus 7T, maar niet meer werkgeheugen (8 gigabyte).

Conclusie : de 7T en 7T Pro doen precies de dingen goed waarop OnePlus zich heeft toegelegd. Dat maakt van deze nieuwe toestellen misschien niet de beste allrounders. Als je snelheid belangrijker vindt dan de kwaliteit van de camera’s (of de accuduur), kan dit gerust een goede keuze zijn.

