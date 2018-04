De nieuwe iPad 2018: Apple blijft de onbetwiste koning van de tablets

27 april 2018

Bron: tweakers.net 3 Multimedia Voor een richtprijs vanaf 350 euro haal je momenteel de nieuwste versie van de 'koning der tablets' in huis, de iPad 2018 van Apple. Deze 5 dingen moet je weten voor je naar de winkel holt.

1. Er hoort een pennetje bij

Het scherm ondersteunt vanaf nu ook de Apple Pencil. Die moet je er wel apart bijkopen voor 99 euro. De styluspen werkt via bluetooth en functioneert prima op de display. Jammer is wel dat Apple geen ruimte voorzag in de behuizing om de stylus op te bergen. Sloddervossen raken die pen ongetwijfeld snel kwijt.

2. Zijn binnenwerk is krachtiger

De nieuwe iPad draait op Apples A10 Fusion-processor, waarop ook de iPhone 7 draait. Dat maakt er een veel krachtiger toestel van dan zijn voorgangers, maar het blijft ver achter op de interne hardware van bijvoorbeeld een iPad Pro. Niet alleen heeft de centrale chip van de iPad 2018 twee processorkernen minder dan die van de iPad Pro, ook het werkgeheugen is - met zijn 2 gigabyte - maar de helft van dat van het krachtigere model.

3. Het scherm kon beter

Daarmee hebben we alles verteld wat er te vertellen valt over nieuwigheden, en dat is jammer. Zo had wat meer werk aan het scherm niet misstaan. Nu is het opnieuw niet gelamineerd en ontbreken de antireflectiecoating en de functie om de kleurtemperatuur automatisch aan te passen. Het ontwerp gaat nu ook al een jaar of vier mee, sommige onderdelen zijn zelfs al vijf jaar oud.

4. Geen verbetering in batterijduur

Ook de accu van de nieuwe iPad bleef ongewijzigd. Toegegeven: de capaciteit van 32,4Wh is sowieso verre van slecht voor een tablet van deze grootte.

5. Het is je beste tabletkeuze

Kort samengevat is er niet bijzonder veel nieuws onder de zon, maar de eerlijkheid gebiedt toe te geven dat dat misschien ook niet zo nodig was. Op de tabletmarkt speelt weinig concurrentie - of beter: de concurrentie gaf het schijnbaar gewoon op. Natuurlijk zijn er nog andere tablets te koop, maar steeds minder fabrikanten maken nieuwe modellen en de overgebleven concurrenten verversen hun modellen bovendien minder vaak. Tablets waren acht jaar geleden nog een spannende markt, waarin veel gebeurde, maar nu is er op de tabletmarkt zelden wat te beleven. Misschien zijn tablets wel té goed geslaagd; mensen zijn er zo tevreden over, dat ze er makkelijk vier of vijf jaar mee doen. Dat is een stuk langer dan telefoons meegaan, en dus kochten veel meer mensen in de afgelopen jaren een nieuwe smartphone dan een nieuwe tablet.

Heb je toch nood aan een nieuwe tablet, dan is Apple dus nog steeds de onbetwiste koning. En de iPad 2018 is met stip de aantrekkelijkste tablet in zijn prijsklasse.

