De muziekcassette is aan een heropleving bezig

27 november 2018

17u43

Niet alleen de vinylplaat is heropgeleefd, ook een ander format dat al lang voor dood was gehouden, is aan een comeback bezig: de cassettte.

Voor wie het nu in Keulen hoort donderen: de cassette is ongeveer zo groot als een smartphone, en kan tot 120 minuten muziek (of spraak) bevatten. Ooit was het een bijna volwaardig alternatief voor vinylplaten. Lege cassettes waren voor velen het gedroomde middel om goedkoop muziek in huis te halen door gewoon geleende platen te tapen.

De komst van de cd en de digitale revolutie deden de cassette alleen nog op rommelmarkten opduiken. Maar het format is aan een revival bezig, meldt de website loudersound.com.

De website stelde vast dat bijvoorbeeld Amazon nieuwe cassettes verkoopt terwijl ze "niet goedkoop" zijn. Voorbeelden zijn ‘Nevermind’ van Nirvana, de soundtrack van ‘Bohemian Rhapsody’ (nieuwer kan niet), ‘Back in Black’ van AC/DC en ‘Hysteria’ van Def Leppard dat zelfs op chroom, de "HD kwaliteit" van een cassette, te grabbel is.

Hoewel met minder dan 1 procent hun aandeel in de muziekmarkt op zijn zachtst gezegd klein is, is de verkoop in Groot-Brittannië vorig jaar meer dan verdubbeld, weet loudersound.com. In 2017 gingen er 22.000 nieuwe cassettes over de toonbank. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop met 90 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017.