De ideale tech kit voor studenten (en je kan er één winnen) Ronald Meeus

09 september 2019

08u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Met een simpele notablok en een computer op kot, koelt een doorsnee student zijn pap niet meer. We zochten uit wat je allemaal nodig hebt en vooral: wat het allemaal moet kosten.

1. Laptop

Gemiddeld budget: € 800

Als student heb je toch vooral een goede laptop nodig. Tablets zijn dan wel populair, maar worden zelden gebruikt voor studententaken, en je smartphone gebruik je dan weer meer voor je sociaal leven. De bepalende factor is natuurlijk het toetsenbord; dat moet groot en vlot hanteerbaar genoeg zijn om papers te kunnen schrijven en lesnotities te verwerken.

Waar moet je dan op letten bij de aankoop? Een Intel Core i5-processor is vandaag zo’n beetje de standaard, met liefst 8 gigabyte aan intern geheugen en 512 gigabyte aan opslaggeheugen. Ga ook best voor een 15-inch-scherm (schermdiagonaal 38 centimeter) met hoge definitie (minstens 1.920 op 1.080 beeldpunten).

Gezien de bovenstaande specificaties is de Acer Aspire 5 een prima aankoop. Je hebt daar een stevige computer voor, maar dat is natuurlijk de bedoeling: het idee is namelijk dat deze laptop voor drie tot vijf jaar mee kan. Bovendien is er een hele waaier aan verschillende Aspire 5-modellen in de handel, met prijzen die ergens boven de 400 euro beginnen, maar natuurlijk met navenante specificaties. Tip: onderaan het artikel kan je een studenten tech-pakket winnen, waaronder een Acer laptop. Bekijk hier de Acer Aspire 5 (€ 684).

2. Smartphone

Gemiddeld budget: € 400

Vaak is de keuze voor een smartphonemerk al gemaakt tijdens het middelbaar: alle grote merken - van Samsung over Huawei tot Apple - hebben zo hun eigen ‘stam’ van gebruikers.

Aanrader : Ben jij minder gevoelig voor die merkendrang? Dan kunnen we je met stip de Xiaomi Mi 9 (€ 376) aanbevelen: een prima high-end-telefoon voor een bescheiden budget. Hij heeft een mooi oled-scherm (oled staat voor Organic Light Emitting Diodes, een schermtechnologie die een breed spectrum aan kleuren levert), voldoende werk- en opslaggeheugen, een krachtige processor, en - ideaal voor die kotfeestjes - drie camera’s achteraan. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9.

3. Printer

Gemiddeld budget: € 30

De meeste instellingen voor hoger onderwijs zijn gelukkig al een tijd afgestapt van papers en thesissen die letterlijk op papier moeten ingediend worden, maar helemaal papierloos is het nog niet. Wel opletten: de prijzen van inktpatronen blijven gewoon héél duur. Heel sporadisch, en liefst dubbelzijdig printen blijft de boodschap.

Aanrader : met een toestel als de HP DeskJet 2630 AiO (€ 30,50) heb je alles wat je nodig hebt, voor een paar tientallen euro’s. Bekijk hier de HP DeskJet 2630 AiO.

4. Externe harde schijf

Gemiddeld budget: € 75

Je zou de eerste student niet zijn die nét aan de afwerking van een taak/paper/thesis bezig is, waarbij door een noodlottige samenloop van omstandigheden ineens de computer crasht en je werk foetsie is (tip: simpelweg je documenten automatisch saven in de ‘cloud’ (zie punt 5) zorgt er al voor dat zoiets niet meer kan).

Of misschien moet je voor een bepaald aspect van je studies een hele hoop erg zwaar digitaal materiaal, zoals audio- of videobestanden, bijhouden en wil je je cloudopslag ook niet overbelasten? Een externe harde schijf is dan ideaal gerief.

Aanrader : de LaCie Rugged Mini, wiens stevige behuizing bestand is tegen het ruwe verkeer naar de campus of wilde kotfuiven. Voor 75 euro vind je al een versie met 1 terabyte aan opslag. Bekijk hier de LaCie Rugged Mini.

5. Cloud-abonnement

Gemiddeld budget: € 25 (per jaar)

Cloud-opslagruimtes behoren toch tot de beste uitvinding van de eeuw: je kan er grote hoeveelheden foto’s, video’s en documenten opslaan, waar je vervolgens vlot aankan via zowel laptop, tablet als smartphone. De meeste providers bieden hun diensten gratis aan tot een bepaalde opslagcapaciteit (meestal tussen de 5 en 15GB). Daarnaast bieden ze zogenaamde ‘paid storage’, waarbij je via diverse dataplannen betaalt voor extra opslagruimte. Wie een abonnement neemt op Google Drive, Microsoft OneDrive of een andere clouddienst, heeft bijvoorbeeld al voor 24 euro per jaar zo’n 100 gigabyte aan online opslag ter beschikking. Maar wanneer je ook maar in de buurt wilt komen van de terabytes die je krijgt van een externe harde schijf, gaat het vaak al snel om 100 euro per jaar of meer.

Totaal budget: circa 1.330 euro.

Zijn daarbij niet ingerekend: je internet- en telefoonabonnement. Voor laptops, smartphones of printers vind je altijd goedkopere oplossingen of kan je via de Pricewatch van tweakers.net de recente koopjes in de gaten houden.

