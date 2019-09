De ideale smartphones voor gamers

Ronald Meeus

27 september 2019

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Tot een paar jaar geleden bleven smartphonegames eerder beperkt tot casual tussendoortjes en kleine pareltjes van independents, maar vandaag speel je ook al epische knallers als Fortnite op je telefoon. Dat heeft natuurlijk gevolgen: hoe krachtiger de processor en de grafische chip van de smartphone, hoe beter om mee te gamen. Dit zijn vier toppers.

Asus ROG Phone (€ 870)

De ROG Phone - ROG staat voor Republic of Gamers - is de ultieme gametelefoon. Hij wint het volgens ons ook van de Razer Phone 2 en Xiaomi Black Shark, vooral door zijn prima oledscherm met hoge verversingsfrequentie, zijn prettige fysieke ‘trekker’-knoppen en de leuke haptische feedback (hij bibbert stevig elke keer er iets geweldigs op het scherm gebeurt). Bovendien heeft de ROG uitgebreide game-instellingen en zijn er ook veel accessoires voor beschikbaar. De camera klasseren we onder acceptabel. Als pure smartphone op zich scoort dit toestel over de hele lijn wel matig, zeker in verhouding tot de eerder serieuze prijs. Bekijk hier de Asus ROG Phone.

Razer Phone 2 (€ 499)

Versie 2 van de Razer Phone ging er zeker op vooruit in vergelijking met zijn voorganger, maar toch blijven er verbeterpunten. Zo is de accuduur nu slechter dan voordien en zijn opties als waterdichtheid en een camera die je redelijk zou kunnen noemen een gemis. De vormgeving van de behuizing is zeker origineel (en stevig), maar ook wel erg hoekig, waardoor het zich toch niet zo lekker laat vasthouden. Pluspunt is zeker de hoge beeldverversingsfrequentie van 120Hz. De stereoluidsprekers maken ook wel wat goed, net als de verder vlotte gameplay. Bekijk hier de Razer Phone 2.

Xiaomi Black Shark (€ 335)

De Xiaomi Black Shark behoort dan wel tot de gametelefoons, maar hij heeft toch geen verhoogde verversingsfrequentie of uitgebreide game-instellingen, zoals een Razer Phone 2 of ROG Phone die wel hebben. Maar, voor een gametelefoon met een high-end SoC (system-on-a-chip, een computer gecondenseerd tot één enkele chip, nvdr), de Qualcomm Snapdragon 845, is hij echter mooi geprijsd, waardoor we een aantal dingen door de vingers zien. Als je geen topcamera, topluidsprekers of een exceptioneel scherm verwacht, maar een smartphone met wat gamefuncties en een prima accuduur, dan kan dit een goede koop zijn. Bekijk hier de Xiaomi Black Shark.

Nubia Red Magic 3 (€ 500)

De Red Magic 3 komt prima uit de verf als gamesmartphone. Hij heeft een aparte gamemodus, passieve koeling met een grote hittepijp die de warmte afleidt, en actieve koeling via een ventilator. Een draaimolen in je smartphone! De extra schouderknoppen voor gamen, de strip met led-lampjes op de achterkant en het design wijzen er ook op dat dit een gametelefoon is. Hij heeft een groot oledscherm, een prima accuduur, een 3,5mm-audiojack en heel luide luidsprekers. Minpunten zijn er ook wel; de software is soms niet vertaald en slecht afgewerkt, en de camera is alweer niet om over naar huis te schrijven. Als gewone smartphone is dit vast niet de beste keuze die je kan maken, maar als gamesmartphone is wel een goede deal. Bekijk hier de Nubia Red Magic 3.

