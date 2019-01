De handigste huishoudtoestellen voor wie niet groot woont

Elektronische hulpjes in het huishouden zijn dan wel handig, de meeste nemen ook verdomd veel plaats in. De volgende toestellen zijn erop voorzien om zo weinig mogelijk in de weg te staan.

1. Verticaal: Dyson-luchtzuiveraar (€488)

Het is een groeiende trend bij de zogenaamde staande toestellen: productdesigners bouwen ze nu eerder in de hoogte dan in de breedte. Een toestel dat bijvoorbeeld enorm veel werk verricht op een oppervlakte van nauwelijks één vloertegel is de torenvormige Dyson Hot + Cool Link. Die zuivert de lucht in huis, zorgt in de zomer voor de nodige verkoeling en indien nodig in de winter ook voor extra verwarming. Bekijk hier de Dyson Hot + Cool.

2. Robot- en steelstofzuigers

Klassieke stofzuigers zijn vaak enorm groot: als je geen aparte bergruimte hebt in je huis, staan ze dan ook vaak flink in de weg. Een robotmodel is daarentegen lekker compact en neemt je bovendien ook alle werk uit handen. Ze zijn wel iets prijziger dan de gewone stofzuigers. Wanneer het je zuiver om de ruimte gaat, is ook een steelstofzuiger een mooi alternatief. Het reservoir is wat kleiner, dus hij is niet echt geschikt voor enorme oppervlaktes. Steelstofzuigers kunnen ook dubbele dienst doen als kruimelzuigers, zodat je daar al geen kostbare plaats meer voor moet reserveren.

3. Alles in één: Was-droogcombinatie

Wasmachines en droogkasten hebben elk bijna een vierkante meter aan ruimte in huis nodig. Als je ze naast elkaar opstelt, bedekken ze samen een groot deel van de gemiddelde ruimte. Fabrikanten beseffen natuurlijk ook dat niet elke consument in een huis van meer dan 100 m² woont; je vindt in veel productgamma’s dus wel altijd ergens compactere, stapelbare en/of twee-in-een modellen. Een aanrader is bijvoorbeeld deze vernieuwende was-droogcombinatie van het Duitse merk AEG.

4. Kleine koffiezet

Senseo’s nemen per definitie niet te veel plaats in. Maar ook wanneer je koffie zet met Nespressocapsules zijn er heel wat compacte toestellen op de markt. Deze Inissia van Krups neemt een minimum aan keukenplaats in en is dus ideaal voor wie maar een kopje of twee per dag drinkt. Bekijk hier de Inissia.

