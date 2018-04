De grote oortjestest: twaalf Bluetooth-oortelefoons voor jou gekeurd Twaalf Bluetooth-oortelefoons gekeurd door Tweakers Redactie

02 april 2018

07u07 2 Multimedia De lente gloort, en dus komen we weer wat vaker buitenshuis. Welke zijn de beste oortelefoons voor tijdens uw wandelingen, uw loopjes of uw pendeltocht naar het werk? Twaalf stuks getest.

Wie op straat rondloopt, of weleens tijd doorbrengt in trein, bus of metro, weet dat veel mensen zich graag enigszins afzonderen met muziek op de oren of een serie voor de neus. Bedrade modellen blijven populair, maar het aandeel draadloze koptelefoons en oordoppen neemt toe. Bluetooth wordt veel gebruikt, zoveel dat de eerste smartphonefabrikanten het aandurven om een audio-uitgang van hun telefoon te schrappen. Het aanbod aan Bluetooth-oortjes is al groot. Maar welke zijn het beste voor u?

Apple AirPods

In deze round-up vergelijken we zeven bluetooth-hoofdtelefoons in de prijscategorie van 150 tot 200 euro met elkaar op basis van accuduur, functionaliteit, draagcomfort en geluidskwaliteit. De Apple Air Pods zijn de nipte winnaar, omdat ze onder meer een goede geluidskwaliteit hebben en comfortabel in de oren blijven zitten, ook tijdens het sporten. Ze scoren op functionaliteit en accuduur niet het hoogst, maar zijn wel het meest all-round op de door ons geteste onderdelen.

Prijs: € 165

Score: 8,5/10

