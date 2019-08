De grootte telt wél: hoe groot moet je tv best zijn? Ronald Meeus

28 augustus 2019

08u00

Welk formaat van televisie heb je precies nodig voor je kijkwensen en de omvang van je (woon)kamer? We nemen de drie vaakst gekozen opties onder de loep.

Klein: 32 inch - 81 centimeter

Een klepper van een scherm is gewoon niet altijd nodig: heel wat mensen hebben bijvoorbeeld een tweede of zelfs een derde toestel in huis, voor in de keuken of de slaapkamer. Ook op het gemiddelde studentenkot vind je nu vaak een tv van bescheiden omvang. De klasse tot 32 inch (ongeveer 81 centimeter doorsnede) is hier ideaal. Je hebt dan wel niet de hoogste beeldkwaliteit (4k, met andere woorden), maar niet getreurd: 4k-beeldresolutie wordt nog maar voor een fractie van de beschikbare tv-content aangeboden. Met een klassiek HD-beeld (High Definition) zit je in een kleine ruimte echt wel goed, en de prijzen swingen dan ook niet de pan uit.

Middenklasse: 43 inch - 109 centimeter

Bij de middenklassers tellen we de televisies van 40 tot 43 inch (109 centimeter) doorsnee. 4k-beeld zit dan wel al vaak standaard in het pakket, al is het scherm meestal nog een klassieke lcd (Liquid Crystal Display) met lichtkristallen in de beeldplaat, en dus nog geen moderne oled (Organic Light Emitting Diode), waarbij de beeldkristallen zélf licht geven en je een weelderiger kleurenpracht krijgt. Ook dat laat zich voelen in de prijs, die in deze categorie dus ook nog aanvaardbaar is.

Groot: vanaf 55 inch - 140 centimeter

Volgen de grote kleppers, waar we drie trappen onderscheiden: de televisies van 55 inch (140 centimeter), 65 inch (165 centimeter) of 75 inch (190 centimeter) en meer. 55 inch geldt momenteel een beetje als de standaard, waar de meeste mensen voor kiezen. De twee andere joekels passen toch al beter in een zeer grote woonkamer. Bij de meeste van deze toestellen heb je oled, en dat betekent ook dat de prijzen meteen een flink pak hoger liggen dan die van de kleine en middenklasse-toestellen. Het is anderzijds best wel mogelijk om een goede 55-incher te vinden voor minder dan 1.000 euro.

