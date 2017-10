De beste videogamelaptops voor 1.500 euro of minder 08u00 2 HP Multimedia Je kunt behoorlijk gek doen als je geld wilt uitgeven aan een gamingpc. Maar voor een budget dat rond de 1.500 hangt lukt het ook wel om een toestel te vinden waarop de recentste videogames soepel draaien. Hier zijn er zo vier.

Asus-krachtpatser (€ 1.350)

De Asus FX502VM kan probleemloos overweg met moderne games in full-hd-resolutie en hoge instellingen, dankzij zijn GTX 1060-grafische processor. Dat die maar 3GB ram heeft, is bij de resolutie van 1920x1080 pixels in de meeste games geen grote beperking. Het matte scherm biedt een uitstekende kleurweergave en goede kijkhoeken. Alleen voor de accuduur moet je deze laptop niet kopen; die is erg matig. En het scherm is 'maar' 15,3 inch.

Asus

Acers nieuwe roofdier (€ 1.500)

Acer heeft onlangs de Predator Helios 300 uitgebracht, een gamelaptop met een 17,3"-scherm. Met een Intel i7-processor, een GTX 1060-videokaart met 6GB geheugen en 8GB werkgeheugen is hij slechts marginaal beter dan de 150 euro goedkopere Asus FX502VM, maar hij heeft wel een merkelijk groter 17-inchscherm.

Acer

HP Omen 15: geheugen maakt verschil (€ 1.450)

Hewlett-Packards idee van een gaminglaptop, de Omen 15, heeft een iéts minder krachtige videokaart (GeForce GTX 1050 Ti) dan de twee hiervoor genoemde toestellen, maar maakt daar een slimme ruil voor: je krijgt 16 gigabyte aan intern geheugen, en dat is een bij veel pc's verwaarloosd maar belangrijk element in het vlot draaien van je games.

HP

Wilde kanjer van MSI (€ 1.530)

Ongeveer dezelfde afweging als bij de HP Omen geldt voor de Apache Pro van het Taiwanese MSI: 16 GB werkgeheugen, maar een iéts minder krachtige videochip. Het neemt, net als bij de HP Omen 15, niet weg dat je beeld in een hd-resolutie krijgt, natuurlijk. En het scherm is 17,3 inch in doorsnede. Natuurlijk moet je ook wel om kunnen met de nogal speciale esthetiek van MSI-laptops, met hun veelkleurige (maar programmeerbare) lichtgevende klavier.





Meer technologienieuws:

Vijf tips voor een goede computerhouding

Deze smartphones gebruik je beter niet meer

eBay laat gebruikers producten zoeken door foto te maken







MSI