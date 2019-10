De beste vaatwassers: dit zijn de toppers volgens onze specialist

Ronald Meeus

23 oktober 2019

11u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Met een vaatwasser in huis maak je het huishoudelijk werk weer wat lichter. Zoals bij alle huishoudelektro zijn er tal van elementen om op te letten, zoals het aantal programma’s, de zuinigheid en natuurlijk ook de prijs. Onze technologiespecialist ging op zoek naar de vier beste inbouw vaatwassers van het moment.

Waar gingen we naar op zoek in deze best buy? Een vaatwasser is een keukentoestel dat we meestal heel vaak gebruiken, dus we keken om te beginnen goed naar toestellen met een een stille en energiezuinige werking. De inhoud - weergegeven in het aantal couverts - is uiteraard van tel, afhankelijk of je een klein dan wel een groot gezin hebt. En tot slot bekeken we ook de speciale snufjes, zoals wificonnectie of bediening via app.

Beste budgetmodel: Inventum IVW4508A

Voor goede budgetmodellen is het Nederlandse merk Inventum wel vaker een aanrader. Ondanks de heel schappelijke prijs, krijg je hier toch 5 verschillende programma’s, waaronder een ecostand. Handig is ook dat je de start met 9 uur kan uitstellen: zo kan je optimaal gebruikmaken van de daluren. Dit model beschikt ook over een waterbeveiliging, die de watertoevoer stopzet wanneer er zich een storing voordoet.

Beste prijs-kwaliteit: Bosch SMV68PX01N

Gaan we een stapje hoger in de prijsklasse, dan vinden we sowieso toestellen in energieklasse A+++. Ook is deze Bosch een van de stilste vaatwassers op de markt; voor veel mensen toch echt een ontzettend belangrijk punt, zeker als je een open keuken hebt. Bij de acht programma’s vind je uiteraard korte en ecologische opties, maar ook programma’s om glazen of net zwaar aangekoekte pannen te reinigen. Kortom: een prima allrounder die veel lovende gebruikersreviews krijgt.

Beste upgrade: Miele G 7362 SCVi AutoDos

Als we voor innovatief gaan, kiezen we voor dit model van de Duitse fabrikant Miele. Dat je de vaatwasser kan aansluiten op je wifi en zo via een app kan monitoren of je borden al bijna schoon zijn, is op zich al sterk. Nog straffer is de vernieuwende afwastechnologie in dit toestel. Het zogenaamde AutoDos-systeem doseert je afwasmiddel, zodat je nooit te veel of te weinig gebruikt. En ook hier kan je startuitstel inzetten om enkel te wassen tijdens daluren en zo te besparen op je energiefactuur.

Onze keuze: Siemens SN678X36TE

Onze sympathie ging vooral naar dit model van Siemens. Niet alleen omdat hij zijn gegevens (zoals programma en duurtijd) laat zien door projectie op de vloer, maar ook omwille van de prestaties en de details. Zo zijn de sproeiarmen ook voorzien van ledverlichting, zodat je nog snel dingen kunt toevoegen zonder dat je alle lades moet uitschuiven. De vaatwasser heeft ook een aparte besteklade, zodat het bestek geen onnodige ruimte in de korven inneemt. Verder is dit ook een bijzonder zuinig (A+++(-10%)) en stil (42db) toestel.

