De beste televisies van 2019 volgens onze tech-specialist Ronald Meeus

10 december 2019

11u00

Bron: tweakers.net/televisies 2 Multimedia Experts van technologiesite Tweakers hebben de afgelopen twaalf maanden een hele rist tv-toestellen uitgetest. Deze drie komen als allerbeste uit de bus, met een reviewscore van minstens 8 op 10.

LG C9 (€ 1.298)

LG’s C9 is een absolute top-tv voor fijnproevers die kwaliteit in huis willen halen. De beeldkwaliteit is, zoals we van oledmodellen gewend zijn, erg goed, met een enorm groot contrast, goede kijkhoeken en een zeer nauwkeurige weergave. Bovendien is het geluid bovengemiddeld goed, met een mooi stereobeeld en een prima laagweergave.

Een minieme vertraging in input, de mogelijkheid om via hdmi 2.1 beelden met 120 beelden per seconde weer te geven én de ondersteuning van variabele beeldverversingsratio’s maken de C9 trouwens ook voor de gamers onder ons een uitstekende keuze. Bekijk hier de LG C9.

Philips 903 (€ 1.395)

De Philips 903 is een oled-tv met luidsprekers van het Britse topmerk Bowers & Wilkins. De inputvertraging van deze tv is aan de hoge kant en de functies van twee afstandsbedieningen hadden we liever in één enkele verenigd gezien.

Ook is het jammer dat er geen ondersteuning is voor de kleurentechnologie Dolby Vision, maar op de belangrijkste punten scoort deze tv sowieso heel goed. Zo is de beeldkwaliteit fantastisch en het geluid is verreweg het beste wat er op dit moment te vinden is. Bekijk hier de Philips 903.

Sony AG8 (€ 1.480)

Ook de AG8 van Sony is een schitterende oled-tv, waarbij het geluid trouwens uit het scherm komt. Het ontwerp is strak. Doordat er geen koelsleuven aan de achterkant zitten, kan de tv dicht tegen een muur worden opgehangen.

De beeldkwaliteit is zeer goed, zoals we van oled-tv’s gewend zijn. Ook de hdr-weergave is erg goed. Alleen bij Sony kun je oled-tv’s krijgen waarbij het geluid uit het scherm komt, maar dat voel je dan ook wel in de prijs. Bekijk hier de Sony AG8.

Bekijk hier andere uitstekend beoordeelde televisies van 2019. (4* en meer)

