De beste tablets om mee te videobellen

01 april 2020

10u30

Bron: tweakers.net/tablets 0 Multimedia Nu we gedwongen afstand moeten nemen van (sommige van) onze geliefden, springt technologie ons gelukkig ook wat te hulp om elkaar toch nog te zien, via videocalls. Wil je gedoe met headsets en webcams vermijden, dan grijp je beter meteen naar een goede tablet. Nu we gedwongen afstand moeten nemen van (sommige van) onze geliefden, springt technologie ons gelukkig ook wat te hulp om elkaar toch nog te zien, via videocalls. Wil je gedoe met headsets en webcams vermijden, dan grijp je beter meteen naar een goede tablet. Tweakers.be zet de beste tablets voor je op een rij.

Videoconferencing via de laptop helpt velen van ons momenteel om onze job te kunnen blijven uitoefenen, en via de smartphone WhatsAppen kan ook met video erbij. De gemakkelijkste manier om elkaar via technologie vanop een afstand te blijven zien is weliswaar de tablet: het scherm is wat ruimer, en als je een toestel met een ordentelijke frontcamera neemt, kun je elkaar bovendien scherp zien.

Scherm en camera

Scherm en camera zijn dus de belangrijkste criteria om op te letten. Schermgewijs zit je goed bij een toestel met Full HD-schermresolutie: 1.290 op 1.080 beeldpunten of hoger.

Vervolgens de frontcamera, waar je vooral moet letten op het aantal megapixels. Vanaf 5 megapixels zit je goed voor het opzetten van een kwaliteitsvolle stream, maar er zijn ook toestellen met een hoger aantal megapixels voor hun frontcamera.

Apple iPad Air 2019 (€ 528)

Wie tablets zegt, zegt Apple iPad: dat blijft gewoon een steengoede keuze in het algemeen. De recentste versie van de iPad Air, uit 2019, leent zich in ieder geval prima tot videoconferencing. Klopt, je betaalt er meer dan 500 euro voor, maar in ruil krijg je een frontcamera met een genereuze 7 megapixels en een beeldscherm met een resolutie van 2.224 op 1.668 beeldpunten. Bekijk hier de Apple iPad Air 2019.

Samsung Galaxy Tab A10.1 (€ 231)

Voor de helft van de prijs van de bovenvermelde iPad, koop je momenteel een Samsung Galaxy Tab A10.1. Die handzame Androidtablet beschikt over een stevige behuiziging met fijne knoppen. Het heeft een zogenaamd WUXGA-scherm, 1.920 op 1.200 beeldpunten, een klein trapje hoger dan Full HD, en een camera van 5 megapixel. Bekijk hier de Samsung Galaxy Tab A10.1.

Huawei MediaPad M1 Lite (249)

Een nog iets betere frontcamera van 8 megapixel vind je in de al even betaalbare Huawei MediaPad M1 Lite. De Androidtablet heeft ook een scherm met WUXGA-resolutie. Gebruikers zijn verder ook te spreken over het vol, authentiek geluid door de stereospeakers en het feit dat de batterij het best lang uitzingt. Bekijk hier de Huawei MediaPad M1 Lite.

Apps om te videobellen

Zowel iPads als Androidtablets hebben vooraf geïnstalleerde apps waarmee je vlot kan videobellen.

Bij Apple is dat FaceTime, bij Android Google Duo. Het nadeel aan die beide? Ze werken het best als je belt naar ouders, grootouders, vrienden of kennissen die een toestel van hetzelfde ‘ecosysteem’ hebben. Om die reden wijken veel gebruikers uit naar apps die overal op werken. Gratis opties zijn bijvoorbeeld het goeie ouwe Skype van Microsoft of nieuwkomer Zoom Cloud Meetings.

