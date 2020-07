De beste smartwatches: de top 5 van onze techspecialist Ronald Meeus

06 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartwatches 0 Multimedia Slimme horloges zijn voor veel mensen intussen deel van de basisuitrusting, en dat heeft in veel gevallen ook niets met sport te maken. Het helpt natuurlijk dat veel grote merken de afgelopen jaren op de kar van de smartwatches sprongen, waardoor je ze qua looks amper nog kan onderscheiden van gewone trendy horloges.

Huawei Watch GT 2 (€ 212)

De Huawei Watch GT 2 is al een beetje een evergreen geworden op de markt van de smartwatches. Als sporthorloge werkt dit prima, met dank aan de uitgebreide functies die de watch geschikt maken voor fietsen, fitness, hardlopen, outdoor én zwemmen (het horloge is ook waterdicht). Natuurlijk krijg je dus gps en een ingebouwde hartslagmeter. De eigen Kirin A1-processor van Huawei zorgt voor genoeg rekenkracht, zonder al te zwaar de batterij te belasten. Voor niet-sportieve gebruikers vinden we ook de bewegingsherinnering interessant: als je te lang stilzit, krijg je een melding. Verder schittert de Huawei Watch GT 2 met een tijdloos design, prima hardwareprestaties, én handige software en functies. Het glazen oppervlak loopt naadloos over in de rest van het toestel. Bekijk hier de Huawei Watch GT 2.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Samsung Galaxy Watch Active2 (€ 287,34)

De naam verraadt het een beetje: met deze smartwatch richt Samsung zich wel degelijk op de eerder sportieve gebruiker. Maar omdat het horloge tegenwoordig ook in diverse trendy kleuren komt (rose goud, zilver, bruin goud), is het ook bij de gewone gebruiker een populair ding. Troeven volgens gebruikers: het mooie scherm, de comfortabele bediening en het feit dat je draadloos kunt opladen. Je kan je smartphone bovendien lekker thuis laten als je gaat joggen, want er is een ingebouwde muziekspeler. Een halve troef: de Galaxy Watch is zeer compatibel met Samsung smartphones, maar er worden wél soms issues in combigebruik met een iPhone gemeld. En beetje jammer, zeker in deze tijden: je kan er niet contactloos mee betalen. Bekijk hier de Samsung Galaxy Watch Active2.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Polar Grit X (€ 429)

Iets robuuster qua uitzicht is de Polar Grit X. Polar is trouwens een van de pioniermerken van de sportieve smartwatches. Hier doe je vooral een outdoorsy type veel plezier mee; mountainbikers, ultra runners, bergwandelaars. Wat dacht je bijvoorbeeld van de zogenaamde Hill Splitter-functie, die je vertelt hoe je presteerde op de heuvelopwaartse en heuvelafwaartse gedeelten van je trainingssessie. Bijgevolg heeft deze smartwatch ook een kanjer van een batterij, die tot 100 uur kan meegaan. Het digitale kompas en de navigatiemogelijkheden zorgen er voor dat je zelfs vanuit the middle of nowhere je weg weer terug kan vinden naar de bewoonde wereld. Bekijk hier de Polar Grit X.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Emporio Armani Connected Alberto (€ 299)

Om het dan eens over een compleet andere boeg te gooien: met deze horloge ga je niet zwoegen in de bergen, maar wel paraderen op een chic feest. Deze ‘branded’ smartwatch van Emporio Armani, het gerenommeerde herenkledingmerk, heeft wel een ingebouwde gps én je kan er ook officieel mee zwemmen, maar is toch vooral bedoeld voor de meer klassieke gebruiker die een duur uitziend horloge met wat extra’s wil. Het horlogebandje is trouwens van roestvrij staal. Bekijk hier de Emporio Armani Connected Alberto.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Apple Watch Series 5 (vanaf € 450)

Siri en Apple Pay om de pols? Dat kan als je je een Apple Watch aanschaft. Niet iedereen is fan van het Applegamma, maar tot spijt van wie het benijdt: de Apple Watch Series 5 kreeg wel zeer lovende reviews en wordt unaniem gezien als een topper. Er zijn de typische functies die je op de meeste smartwatches vindt, zoals een elektrische hartslagsensor en diverse mogelijkheden om je sporttrainingen te tracken, gps en een ingebouwd kompas. Behoorlijk handig is dat Apple de App Store ook rechtstreeks op de Watch integreerde, waardoor je voor apps niet meer via je smartphone moet. Bekijk hier de Apple Watch Series 5.

Je gading nog niet gevonden? Vergelijk hier de populairste smartwatches van het moment.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lees ook:

Oppo toont teaser van rechthoekige smartwatch met gebogen schermranden

Apple Watch krijgt slaaptracking

Start je smartwatch: tips & tricks voor je nieuw slim horloge