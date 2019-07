De beste smartphones van 2019 (tot nu toe)

Ronald Meeus

24 juli 2019

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia In de zomer mogen we ons aan een nieuwe Samsung Galaxy Note verwachten, in september komt er wellicht een nieuwe iPhone aan, en er staan nog wel een paar andere verrassingen op stapel in smartphoneland. Maar dit zijn de vijf smartphones die - tot nu toe - het jaar 2019 kleurden.

OnePlus 7 Pro (vanaf € 749)

Met de OnePlus 7 Pro brak de Chinese fabrikant voorgoed met zijn imago van prijsbreker: het is een high-end smartphone voor een high-end prijs. Ook heeft hij een vrijwel randloos ontwerp, en dat oogt futuristisch. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz, wat nu nog vrij afwijkend is en de telefoon soepel in het gebruik maakt. Het scherm is ook mooi en voldoende afleesbaar in direct zonlicht. Een inkeping voor de selfiecamera heeft dat scherm niet, want er is een pop-upcamera. Aan de achterkant zitten drie camera’s. Dat is veelzijdig en de camera’s zijn beter dan bij vorige OnePlus-telefoons, maar minder dan bij de high-end concurrentie. De behuizing is volgens de fabrikant waterdicht, er zijn stereoluidsprekers, de opslag is van een nieuw type en de trilmotor heeft een upgrade gehad. OnePlus houdt vast aan zijn software met weinig overbodige ‘bloatware’-apps en met de focus op snelheid. Bekijk hier de OnePlus 7 Pro.

Huawei P30 Pro (vanaf € 799)

Het nieuwe toptoestel van Huawei heeft een ronduit fantastische camera en een erg goede accuduur. Ook het gebogen oledscherm en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing mogen er zijn, maar de camera-uitstulping is wel wat aanwezig. Het snelle laden, zowel draadloos als bedraad, is nog een pluspunt van dit toestel. Helaas mist de telefoon wel een 3,5mm-audiopoort en kiest Huawei ervoor om de schermgrootte zodanig te maximaliseren dat er geen luidspreker voor oortjes meer op het toestel past, met monogeluid als gevolg. De pluspunten verslaan de minpunten echter met gemak, wat de P30 Pro een aanrader maakt, vooral voor wie van fotografie houdt. Bekijk hier de Huawei P30 Pro.

Samsung Galaxy S10+ (vanaf € 719)

De Galaxy S10+ is een sterk high-end toestel met een goede accuduur. Hij heeft een groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing en om dat te bereiken, heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera’s achter zitten. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner achter het kwalitatief hoogstaande oledscherm (Organic Light Emitting Diodes, de topper op gebied van schermtechnologie, die ook in heel wat tv’s zit vandaag) en is het camerasysteem achterop uitgebreid met een groothoeklens. Daardoor is hij veelzijdiger dan zijn voorganger en zijn de foto’s van goede kwaliteit, hoewel de primaire camera van Samsung op sommige vlakken is voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, is waterdicht en ligt lekker in de hand, maar de glazen achterkant blijft breekbaar en gevoelig voor vingerafdrukken. Bekijk hier de Samsung Galaxy S10+.

Google Pixel 3a XL (€ 490)

De Pixel 3a XL is een goede deal. Google heeft slimme keuzes gemaakt over wat weg te laten en wat te behouden ten opzichte van de duurdere Pixel 3-smartphones. Het belangrijkste voordeel van de 3a XL is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is de tweede goede reden om voor de 3a XL te gaan. Van de dingen die ontbreken op deze goedkopere Pixels vinden we waterdichtheid het meest jammer en is het ook een nadeel ten opzichte van sommige concurrenten dat er een middenklasse-processor en trager geheugen in de Pixel 3a XL zit. Voor deze prijs kunnen we daar echter wel overheen komen, zeker als we de voordelen ten opzichte van vergelijkbaar geprijsde telefoons meewegen. Bekijk hier de Google Pixel 3a XL.

Xiaomi Mi 9 (€ 444)

Xiaomi’s eerste smartphone die bij ons uitkomt is meteen een spectaculaire. De Mi 9 is een high-end smartphone voor minder geld dan de concurrentie vraagt, inclusief OnePlus. Voor 450 euro krijg je een telefoon met een mooi, groot oledscherm, de nieuwste high-end Qualcomm-processor, genoeg geheugen en opslag, en drie camera’s achterop, waaronder een met ultragroothoeklens en eentje met telelens. Nadelen zijn er ook: de eigen software van Xiaomi bevat advertenties. De 3,5mm-audiojack ontbreekt, net als stereoluidsprekers, een ip-rating voor waterdichtheid en optische stabilisatie op de camera’s. Xiaomi bewijst met deze Mi 9 dat een high-end telefoon echt geen 1000 euro hoeft te kosten én dat OnePlus er hier een geduchte concurrent bij heeft. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9.

