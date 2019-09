De beste robotstofzuigers op de markt: dit zijn de toppers volgens onze specialist Tweakers.be

23 september 2019

11u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Wie zijn woonruimte graag zoveel mogelijk vrijhoudt van stof en kruimels, heeft wel iets aan een robotstofzuiger. Onze specialist van technologiewebsite Tweakers.be zocht uit waar je het meest op moet letten bij de aanschaf en welke toestellen het sterkst scoren.

Een robotstofzuiger maakt je woning op een andere manier stofvrij dan wat je misschien van een klassieke steelstofzuiger gewend bent. Hij werkt in kleine etappes, maar staat ook meer, of zelfs constant, aan. Daarom keken we voor deze selectie vooral naar hoe lang het duurt vooraleer ze een nieuwe oplaadbeurt nodig hebben - meestal anderhalf tot twee uur - en naar de ‘slimheid’ waarmee ze zich vlotjes een weg banen door jouw woning.

Onze keuze viel zo op vier modellen in evenveel categorieën: een budget- en een upgrademodel, het toestel met de beste prijs-kwaliteitsverhouding en onze absolute aanrader.

Beste budgetmodel: Eufy RoboVac 11

Voor de meeste robotstofzuigers betaal je meer dan 500 euro, en toch is er eentje op de markt waar je amper 200 euro voor nodig hebt. Logisch dat je dan niet de kracht of het brein moet verwachten die de grotere robotbroertjes wel hebben. Deze Robovac volgt gewoon zijn eigen route, en neemt daar het al te zichtbare stof weg. Je kan hem wel niet linken aan wifi en er is ook geen app om hem te besturen.

Beste keuze prijs-kwaliteit: Ecovacs Deebot OZMO930

Als beste prijs-kwaliteitskeuze kiezen we een toestel dat al iets prijziger is, maar dat wél goed naar jouw wensen luistert. Deze Deebot stuur je aan met de bijhorende smartphone-app of met spraakcommando’s via Amazon Alexa of Google Assistant. Leuke troef is dat je een plattegrond van je woning kan voorzien van virtuele muren, zodat je Deebot je huis nog beter leert kennen en weet waar hij wel en niet moet zijn. Extra interessant is de ingebouwde dweilfunctie; eens het stof weg is, kan je er nog snel met de natte doek over.

Beste upgrade: BotVac D701

Het Amerikaanse Neato Robotics is eerder een kleine speler op de markt, maar zette met zijn BotVac D701 in op het ‘brein’ dat achter het toestel zit. Met de app kun je bijvoorbeeld een plattegrond van je woning maken, zodat hij zich daarop baseert. Maar hij scant de ruimtes ook gewoon zelf naar wens in. Meer nog: BotVac berekent haarfijn hoeveel batterijkracht hij nodig heeft om betaalde taken uit te voeren, en laat jou netjes weten wat haalbaar is.

Onze keuze: iRobot Roomba 980

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de innovatie van robotstofzuigers. De meeste merken hebben zo hun unieke punten, maar met stip de beste allrounder blijft toch de pionier: de Roomba 980 van het Amerikaanse iRobot. Die heeft bijvoorbeeld een ingebouwde laser die de ruimte ‘leest’ op eventuele objecten (planten, kapstokken) die in de weg staan, en baant zich vervolgens handig een weg daarrond. Bovendien heeft hij ook sensoren die vuile plekken detecteren. Hij is ook een aardig stukje stiller dan de rest.

