De beste printers volgens onze techspecialist

04 mei 2020

11u30

Bron: tweakers.net/desktops 0 Multimedia Ons thuiskantoor blijft wel nog eventjes belangrijk, en bij een goed thuiskantoor hoort een goede printer. Bij een aankoop is het vooral kwestie van goed op de functies te letten én op de prijzen, zowel van de Ons thuiskantoor blijft wel nog eventjes belangrijk, en bij een goed thuiskantoor hoort een goede printer. Bij een aankoop is het vooral kwestie van goed op de functies te letten én op de prijzen, zowel van de printers zelf als van de inktpatronen . Deze vier toestellen zijn wat ons betreft toppers.

Canon Pixma TS3350 (€ 42)

Voor minder dan 50 euro heb je al een eenvoudige inkjet; een printer die afdrukken maakt door inkt op de pagina te spuiten. Deze Pixma TS3350 met ingebouwde scanner sluit je ook moeiteloos op je thuisnetwerk aan. Met slimme printdiensten als Apple AirPrint en Google Cloud Print werkt hij bovendien rechtstreeks samen met je smartphone. Voor 42 euro moet je natuurlijk geen topsnelheid verwachten: deze Canon drukt ‘maar’ 7,7 pagina’s per minuut af in zwart-wit (4 ppm in kleur). Moet je echt maar heel af en toe een document printen en is budget een punt? Dan is dit jouw printer. Bekijk hier de Canon Pixma TS3350.

HP Laser 107w (€ 95)

Laserprinters smelten aan hoge temperatuur tonerpoeder op je pagina’s. In de regel zijn ze duurder, al zijn de tonercartridges wel voordeliger. Het grootste voordeel aan laser is de snelheid: de HP Laser 107w print 20 pagina’s per minuut. Uiteraard is hij ook te verbinden met je thuisnetwerk en je smartphone. Werk jij in een relatief druk thuiskantoor? Dan is dit een prima instapmodel voor als je wél een laserprinter wil, maar je er ook niet blauw aan wil betalen. Bekijk hier de HP Laser 107w.

HP OfficeJet 9010 (€ 130)

Ook van HP is deze OfficeJet 9010 een indrukwekkend toestel, vooral omdat ie zo multifunctioneel is. Het is een inkjetprinter, maar met 22 pagina’s per minuut maakt hij wel een snelheid die veel laserjetprinters achter zich laat. De diverse functies - printen, kopiëren, scannen - selecteer je via het aanraakscherm, er is een lade voor automatische documentinvoer en - handig! - je kan rechtstreeks naar je cloudopslag of je mailadres scannen. Al bij al een zeer volwaardig toestel voor een prijs die wel betaalbaar is voor het betere thuiskantoor. Bekijk hier de HP OfficeJet 9010.

Epson EcoTank ET-2720 (€ 199)

Nog een inktjet, maar een speciaal geval. Inktjettoestellen mogen dan relatief goedkoop zijn, iedereen die vaak print weet hoe snel de prijzen voor patronen kunnen oplopen. Niet weinig gebruikers proberen dat met een trucje te omzeilen door hun bestaande patronen niet te vervangen, maar ze te injecteren met inkt van de goedkopere merken.

Dat had Epson ongetwijfeld in het achterhoofd bij de ontwikkeling van de EcoTanktechnologie: onnodig om nog nieuwe inktpatronen te kopen, je koopt een inktfles waarmee je het ingebouwde reservoir telkens opnieuw vult. En het is vooral voor die duurzaamheid dat je extra betaalt, want qua algemene functies en kracht is dit geen toestel waar je anders 200 euro voor zou betalen - 10 pagina’s per minuut afdruksnelheid is alleszins geen recordbreker. Bekijk hier de Epson EcoTank ET-2720.

