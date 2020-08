De beste laptops voor studenten Redactie

25 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 2 Multimedia Eind augustus of begin september is traditioneel een periode waarin scholieren en studenten nog snel een nieuwe laptop op de kop willen tikken. Ideaal moment dus om ons aan een laptop best buy guide te wagen.

Budgetlaptop: HP 15S-FQ1732ND (vanaf € 429)

Niet elke student kan zich een dure laptop permitteren, maar tegenwoordig wil dat gelukkig niet meer zeggen dat je dan enorm op kwaliteit inboet. Dat bewijst deze HP 15S-FQ1732ND.

Pluspunten : Compact en licht toestel (1,7 kg), ideaal voor al dat gependel tussen ouderlijk huis, kot, café, aula en bibliotheek. Binnen dit prijssegment is de HP nog relatief snel, de 128GB-ssd opslagruimte houdt het relatief stil. Het 15”-scherm (38,1 cm) heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels en goede kijkhoeken, dus best kwalitatief genoeg om films op te kijken.

Minpunten : De scherpe prijs moet ergens gecompenseerd worden en dat is in dit geval in de behuizing. Ook niet ideaal voor gamers of vormgevers in spe, want daarvoor is ie niet krachtig genoeg.

Basislaptop: LENOVO IDEAPAD FLEX 5 14ARE05 (81X2006QMH) (€ 699)

Studenten die niet kunnen kiezen tussen een laptop of tablet - om bijvoorbeeld in de zetel een film op te kijken - zijn bij de Lenovo IdeaPad Flex 5 aan het juiste adres.

Pluspunten : Je kan het 14"-scherm (35,56 cm) 360 graden draaien, het is bovendien een touchscreen met een glanzende laag. Zo kan je de laptop in de les als een groot notitieblok gebruiken. En dan een Ryzen 5 4500U-processor, 512GB-ssd, 8GB werkgeheugen en uitstekende accuduur voor 700 euro? Echt een koopje!

Minpunten : De kleurweergave van het scherm is niet top, maar ook niet speciaal minder goed dan gelijkaardige laptops in deze prijscategorie.

Thin&Light-laptop: ACER SWIFT 3 SF314-42-R2MP (VANAF € 699)

De categorie Thin&Light staat voor, jawel, dunne en lichte laptops met compacte afmetingen. De Acers Swift 3 SF314 met 14"-scherm past trouwens zowel in de categorie basislaptop als de Thin&Light-categorie, gezien de dikte van 1,8 mm en het gewicht van 1,2 kg.

Pluspunten : Naast de prijs en het lichtgewicht krijg je ook hier 512GB-opslagruimte, een werkgeheugen van 8GB en een vlotte AMD Ryzen 5 4500U-processor.

Minpunten : Het scherm is minder fel en heeft een minder natuurgetrouwe kleurweergave dan de duurdere alternatieven.

APPLE MACBOOK PRO 2020 13,3" (vanaf € 1.419)

Als je al met een iPhone en een iPad rondloopt, dan is de kans reëel dat je ook per se een MacBook wil. De laatste MacBook Air is natuurlijk een geweldig lichtgewicht, maar we kiezen toch even voor het instapmodel van de MacBook Pro. Dat blijft immers een populair toestel voor studenten die met beeld, video of andere zware bestanden aan de slag moeten.

Pluspunten : Met de Intel Core i5 processor is het vlot werken op programma’s als Photoshop, Indesign of Illustrator. Het scherm heeft een hogere helderheid en een hoger contrast dan een MacBook Air. Hij is natuurlijk zwaarder dan die laatste, maar met 1,37 kilogram nog steeds vlot mee te nemen.

Minpunten : Een scherm van 13 inch (33 cm) is dan weer aan de kleine kant voor foto- en videobewerking, daar heb je een extra monitor nodig. Idem met de opslagcapaciteit: 256GB-ssd is niet ruim. Een externe harde schijf zal van pas komen, maar dat is dan een extra kost bovenop het al stevige prijskaartje waar Apple om bekend staat.

