De beste laptops voor studenten Ronald Meeus

09 augustus 2019

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Na de zomer linkt het nieuwe academiejaar: voor veel (eerstejaars)studenten het moment om een nieuwe laptop op de kop te tikken. We gingen eens graven in het aanbod op basis van wat best past voor elke ‘type’ student.

1. Een allround-studentenlaptop

Natuurlijk stellen de meeste scholen aan het begin van het nieuwe academiejaar hun minimumvereisten voor nieuwe laptops, maar meestal zit een goeie - en niet te dure - allround laptop daar nog een eindje boven qua hardwarekracht. Een toestel met een Intel Core i5-processor is vandaag de standaard, met 4 gigabyte aan intern geheugen en 128 gigabyte aan opslaggeheugen. Een 15 inch-scherm biedt het beste evenwicht tussen draagbaarheid en gebruiksgemak, en met een scherm van hoge definitie (1.920 op 1.080 beeldpunten) kun je na de studie-uren ook Netflix en andere content met een goeie beeldkwaliteit kijken.

Voor een allrounder hoef je ook niet meer naar de grafische prestaties te kijken: een met een ingebouwde videochip, zoals een Intel HD Graphics-model, geeft je alle graphics die je nodig hebt, zelfs om een (licht) potje te gamen. Qua prijs kom je er hier wel met een maximum van € 800. Bekijk hier de beste allrounders.

2. Vormgevers

Voor studenten die voor grafische kunsten gaan, kunnen er nog wat schuifregelaars naar boven. In die middens geldt bijvoorbeeld vaak de voorkeur voor een laptop met een 17-inch-scherm, én natuurlijk een stevige grafische kaart. Een Intel i7-processor is mooi meegenomen, want de grafische software die ze moeten gebruiken heeft ook wat ‘brute’ rekenkracht nodig. Op gebied van prijs gaan we ook iets hoger: we hebben daar een maximum van € 1.250 gezet. Bekijk hier de beste laptops voor de vormgevers.

Lees ook: Deze mini koelkasten zijn ideaal voor een studentenkot

3. Nerd of gamer

Ook een gamende student heeft graag een - qua rekenkracht dan - stevige laptop. In deze categorie zijn ze nog strenger op de videokaart dan bij grafische studenten, en dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op de prijs van de pc: die kan nog een eindje ten noorden van de zonet genoemde € 1.250. We trokken ook het opslaggeheugen naar een minimum van 500 gigabyte, omdat een gemiddelde game zo’n 30 tot 50 gigabyte aan opslagruimte nodig heeft. Het werkgeheugen - minimum 8 gigabyte, maar liefst meer - moet ook ‘snel’ zijn: de allersnelste DDR4-vorm, bijvoorbeeld. In het gamingsegment kom je ook meer speciaal op dit publiek gerichte merken tegen, zoals MSI, maar ook de grote merken hebben tegenwoordig allemaal een gamingpc in hun assortiment zitten. Bekijk hier de beste laptops voor gamers.

4. Wetenschapsstudenten

Voor wie wetenschappen studeert is er vooral een laptop met brute computerkracht nodig. Niet zozeer voor grafische toepassingen (de grafische capaciteit laten we hier dan ook gewoon in het midden), maar wel om misschien zware simulatiesoftware te runnen. Op de websites van een aantal wetenschappelijke richtingen vonden we dan ook een paar vereisten die heel typisch zijn voor deze groep: liefst een Intel i7 of equivalent van tweede processorfabrikant AMD, minstens 500 gigabyte aan opslaggeheugen, en liefst 16 gigabyte aan werkgeheugen. De schermgrootte blijft wel beter op een handigere 15 inch, en we houden ons - de boog kan ook in de wetenschappen niet constant gespannen staan - wel aan een Full HD-scherm om eventueel wat te kunnen netflixen en chillen. Bekijk hier de laptops voor wetenschappers.

5. Vliegende studenten

Een student die vaak buitenshuis is en van de ene locatie naar de andere moet, of zichzelf graag een stedelijke levensstijl aanmeet, zal liefst een erg lichte laptop hebben. Maar wanneer die niet te ‘licht’ mag zijn qua hardware, tel je er helaas behoorlijk wat geld voor neer. Het gewicht is hier de bepalende factor: een echt lichte laptop zou vandaag niet meer dan 1,5 kilogram mogen wegen. Een zogeheten ‘ultraportable’ kan qua prijs in de duizenden lopen, maar we hebben ons hier toch maar beperkt tot een maximum van € 1.000. Hoe dieper onder dat peil, hoe meer je ook rekenkracht inboet voor draagbaarheid. Bekijk hier de laptops voor nomadische studenten.

Tip: Vergelijk hier de beste laptops onder 1.000 euro.

(Lees verder onder foto)

Lees ook:

Dit zijn de beste laptops voor 500, 750 en 1.000 euro

Deze smartwatches zijn goed én stijlvol

Dit zijn de beste bluetoothspeakers onder de 200 euro