De beste koelkasten met diepvries: dit zijn de toppers volgens onze specialist Ronald Meeus

11 oktober 2019

11u00

Niet alle keukens zijn groot genoeg om een koelkast én een diepvries te herbergen. Als je dus niet al te vaak naar de bijkeuken of een andere ruimte wilt hollen om diepgevroren producten, koop je beter meteen een koelkast met diepvries. Onze technologiespecialist ging op zoek naar de drie beste van het moment.

Wat zochten we in deze round-up? Ten eerste een koelkast met een stevige ingebouwde vriezer, en niet één met een klein vriesvakje waarin je maar een handvol producten kwijtgeraakt. Verder letten we ook op algemene essentials als energiezuinigheid, een voldoende groot volume en een praktische opdeling.

Beste budgetmodel: Liebherr CU 2831

Deze koelkast van het Duitse merk Liebherr heeft, toch zeker voor een prijs van € 500, een prima volume. En dat zowel in de koelkast zelf, als in de vriezer onderaan. Ook qua zuinigheid is de score uitstekend in deze prijscategorie. Verder zijn de legplanken van veiligheidsglas gemaakt, en is de binnenkant handig ingedeeld. Dit basismodel is klassiek wit; wie het graag kleurrijker wil in de keuken kan voor een kleine meerprijs een groene of zilveren variant op de kop tikken.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding: Whirlpool W7 931A OX

Een energiezuinig model mét een behoorlijk volume én een prijs rond de 700 euro? Onze keuze voor de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit viel op dit toestel van Whirlpool. Deze koelkast heeft een onklopbare koel- en vriesinhoud voor een toestel met energieklasse A+++. Tussen de beschikbare functies zit onder meer snelvriezen, waardoor je producten die dat nodig hebben sneller ingevroren krijgt. Met een energiekost van gemiddeld 37 euro per jaar is deze Whirlpool A+++ niet alleen goed voor het milieu, maar ook zuinig in gebruik.

Onze keuze: LG GBB62PZGFN

Een absolute topper is dit model van het Koreaanse LG Electronics. Bij de pluspunten tikken we onder andere het laag energieverbruik af(energielabel A+++) en de handige indeling (vijf koel- en drie vriesvakken in gehard glas). Met die strakke zilveren bast oogt het ook allemaal iets mooier dan de gemiddelde lompe, witte koelkast. Op het led-display lees je onder andere de ingestelde temperatuur af.

