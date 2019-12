De beste keukenrobots: dit zijn onze aanraders Ronald Meeus

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Heb je flink veel etentjes gepland tijdens eindejaar en sta je erop om dan zelf veel te koken en bakken? Leuk, maar wel arbeidsintensief! Met dank aan deze keukenrobots spaar je jezelf het nodige hak-, klop-, mix- en snijwerk uit; zo heb je ook weer tijd over om gezellig mee te aperitieven met je gasten.

Bosch CreationLine MUM58243 (€ 400)

Het Duitse merk Bosch bracht begin dit jaar deze klassieke keukenrobot op de markt. Fijn vinden we de vele opzetstukken, zoals een klopper, menger, kneedhaak, en meerdere snij-, rasp- en hakschijven. De motor is met 1000 Watt behoorlijk krachtig, de inox mengkom heeft een capaciteit van 3,9 liter. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je in één ruk 1 kilo bloem met nog extra ingrediënten erbij kan verhakkelen. Dat gebeurt in zogenaamde planetaire draaibewegingen (de mixer draait rond de rand van de kom, zoals de aarde om de zon draait) voor een mooi egale mix. Bekijk hier de Bosch CreationLine MUM58243.

KitchenAid Artisan 5KSM175PS (€ 700)

Het Amerikaanse KitchenAid heeft deze stevige klepper uit zijn Artisan-reeks in de winkelrekken staan, met een mengkom uit roestvast staal van 4,8 liter en een vermogen van 300 watt. Klopt, het is een heel pak minder vermogen dan de eerder vermelde keukenrobot van Bosch, maar dat compenseert deze KitchenAid door de directe aandrijving. De opzetstukken draaien perfect mee met de staaf, waardoor er geen vermogen verloren gaat. Om die reden is deze keukenrobot ook zeer geschikt om de zwaardere deegwaren te mixen. Op designvlak valt de retro look bij veel mensen erg in de smaak, en hij is bovendien beschikbaar in maar liefst zestien verschillende kleuren! Bekijk hier de KitchenAid Artisan 5KSM175PS.

Smeg SMF01CREU (€ 445)

Ook het Italiaanse topmerk Smeg mixt design met kracht in de keuken. Er zitten drie opzetstukken bij en de snelheid is instelbaar van 1 tot 10. Zo heb je zelf meer controle op het bereidingsproces. Aan de schoonmaak is ook gedacht. Zo is de kom van aluminium en is er ook een antispatdeksel en een vertraagde start-functie, zodat jij en je aanrecht niet onder de bloem zitten. Bekijk hier de Smeg SMF01CREU.

Kenwood Chef Elite (€ 380)

Een opzetbaar antispatdeksel vinden we ook terug bij de Kenwood Chef Elite, net als handvatten aan de mengkom zelf, die het hanteren erg gemakkelijk maken. Laat je niet op het verkeerde been zetten door de eenvoudige looks van deze Chef Elite, want dit is een krachtige alleskunner. Zo krijg je een hele hoop erg handige accessoires, die je in de hoogte kan verstellen en waar je ook sapjes mee kan mixen of kan raspen. En dan is er die ontzettend krachtige motor van 1.200 Watt: het apparaat zal dus niet snel oververhitten als je stevig brooddeeg wil kneden. Bekijk hier de Kenwood Chef Elite.

Tristar MX-4817 (€ 90)

Keukenrobots zijn niet echt goedkope machines, maar als je het toch iets budgetvriendelijker wil, is deze van het Nederlandse merk Tristar een aanrader. Dit toestel kan je helpen om een paar typische keukenklusjes te verlichten; kloppen, kneden en mixen doe je bijvoorbeeld vlotjes dankzij de drie deeghaken. De mengkom heeft een inhoud van vijf liter. Opgelet: als je echt aan de lopende band met zwaar pizza- of brooddeeg aan de slag wil gaan, zal dit toestel na verloop van tijd toch wat licht uitvallen, maar voor sporadisch gebruik kan het een welkome hulp zijn voor de hobbybakker. Bekijk hier de Tristar MX-4817.

