De beste draadloze oortjes onder de 200 euro Ronald Meeus

06 maart 2020

08u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia AirPods, Apple’s draadloze oortjes, zijn dan wel een ontzettend verkoopsucces, niet iederéén gelooft de hype. Bovendien zijn ze best prijzig - voor de AirPod Pro’s betaal je momenteel 279 euro. En dat terwijl veel gebruikers die kleine prutsdingen om de haverklap verliezen! Gelukkig zijn er echt wel goede alternatieven te vinden, met een prijs die netjes onder de 200 euro blijft.

Sony WF-1000XM3 (€ 179)

Sony’s WF-1000XM3-oortjes waren vorig jaar dé grote verrassing op de audiomarkt. Het goede nieuws is dat ze intussen ook al behoorlijk in prijs gezakt zijn: je koopt ze nu voor 179 euro. Het geluid is loepzuiver, met diepe, maar niet overheersende bassen en een prima balans tussen hoge en lage tonen. Bovendien zijn ze noise cancelling: een speciaal daarvoor ingebouwde chip wist geluiden uit de omgeving uit, zodat je alleen maar je muziek hoort.

Vertrouw jij op je oortjes voor lange pendelritten? Dan kan je met deze met een gerust hart vertrekken, want de batterij houdt het zes uur uit op één lading. Neem je de luxueuze bewaardoos mee, dan ben je achttien uur zoet.

Bekijk hier de Sony WF-1000XM3.

(Lees verder onder de foto)

Jabra 75t (€ 179)

Flink veel concurrentie op het prijsniveau van 180 euro, want daar tref je ook deze 75t’s van Jabra, die ook niet minder dan uitstekend zijn. De batterijduur is nog wat straffer dan die van de WF-1000XM3, en ook op niveau van stijl moeten ze niet onderdoen.

Jabra investeerde vooral in de microfoontechnologie. Met maar liefst vier geïntegreerde microfoons zou je in principe helder moeten kunnen communiceren via telefoon en ook de aansturing van Alexa, Siri of de Google Assistant mag geen probleem geven. Bekijk hier de Jabra 75t.

(Lees verder onder de foto)

Samsung Galaxy Buds+ (€ 160)

De Galaxy Buds van Samsung gaan al wat langer mee. Het merk lanceerde onlangs een plusversie van de oortjes, die - toch in vergelijking met het plus- en pro-segment van andere merken - nog relatief goedkoop zijn. Voor 160 euro krijg je draadloze oortjes die het elf uur uitzingen op één batterijlading. De oplaadbare case doet er nog eens elf uur bovenop.

Bellen gaat beter dankzij een derde geïntegreerde microfoon, de audio is algemeen ook zuiverder. Minpuntje is wel dat ze nog steeds geen actieve noise cancelling hebben. Bekijk hier de Samsung Galaxy Buds+.

(Lees verder onder de foto)

BeoPlay E8 (€ 130)

Het voordeel aan al wat oudere producten zoals de kwalitatieve BeoPlay E8's (van het Deense Bang & Olufsen) is dat de prijs vaak al naar een echt aanvaardbaar niveau zakte. 130 euro voor oortjes die algemeen als ‘very stylish’ worden gezien, met zeer goede audiokwaliteit en een heel intuïtief-gemakkelijke bediening.

Enige minpuntje dat sommige gebruikers signaleren is dat ze wat diep in je oor zitten, maar sommige gebruikers - waaronder hardlopers - vinden dat net een enorme troef. De batterijduur is ongeveer vier uur, dubbel zoveel als je de oplaadcase meeneemt. Bekijk hier de BeoPlay E8.

(Lees verder onder de foto)

Xiaomi AirDots Pro (€ 49)

Sommige mensen weigeren meer dan 50 euro uit te geven aan kleine dingen die je om de twee minuten kan verliezen of die snel kunnen gestolen worden. Voor hen zijn de AirDots Pro van de Chinese prijsbreker Xiaomi een aanrader. Voor 50 euro moet je niet het soort geluidskwaliteit verwachten dat je bij bovenstaande modellen vindt, noch noise cancelling. Xiaomi beweert dat de Airdots vier uur meekunnen zonder laden. Bekijk hier de AirDots Pro.

Vergelijk hier de best beoordeelde draadloze oortjes (4 sterren of meer)

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lees ook:

Apple AirPods Pro Review: De moeite (en geld) waard

Activeer je binnenkort Spotify via ingebouwde stembesturing

Op zoek naar ‘jouw’ smartphone? Let zeker op deze details