De beste draadloze koptelefoons mét noise cancelling

24 januari 2020

10u34

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Last van te luide collega’s, kinderen of storende achtergrondgeluiden terwijl je je even wil concentreren? Met deze draadloze noise cancelling koptelefoons sluit je jezelf op in je eigen auditieve cocon.

Sony WH-1000XM3 (€ 279)

Sony heeft bij de WH-1000XM3 vooral geïnvesteerd in de noise cancelling-technologie. De kussens van de oorschelpen sluiten goed af, wat maakt dat de noise cancelling optimaal zijn werk doet. Hij heeft bovendien Adaptive Sound Control, wat wil zeggen dat het niveau van de noise cancelling automatisch wordt aangepast aan het omgevingsgeluid. Het geluid van de WH-1000XM3 bevat veel bas: daar moet je fan van zijn. Helaas is de microfoon van de WH-1000XM3 minder, wat je merkt in telefoongesprekken. De bouwkwaliteit van de WH-1000XM3 is weliswaar prima en het is prettig dat hij opgevouwen kan worden, wat ervoor zorgt dat hij in een kleine hoes past. De WH-1000XM3 heeft bovendien een goede batterij, die het bijna 30 uur volhoudt. Bekijk hier de Sony WH-1000XM3.

Bose NC 700 (€ 289)

Bij de Bose Noise Canceling Headphones 700 valt vooral het uiterlijk op. Je moet er van houden, van de strakke lijnen en ranke vormen van de NC700. De constructie van de NC700 is wel stevig, maar het is jammer dat hij niet ingeklapt kan worden. De kussens van de oorschelpen sluiten erg goed af en dat maakt dat de noise cancelling prima is. Je kunt kiezen uit 11 standen, dus eventueel ook wat geluid doorlaten. Hij past het niveau van de noise cancelling jammer genoeg niet automatisch aan. Het geluid van de ingebouwde microfoons is erg goed, wat prettig is bij bellen. Het geluid van de NC700 is sowieso de sterkste kant van de hoofdtelefoon: mooi neutraal, en dus perfect voor diverse muziekstijlen. Wel heeft hij een minder grote batterij, hoewel je er nog steeds 20 uur onafgebroken naar kunt luisteren. Bekijk hier de Bose NC 700.

Sennheiser Momentum Wireless (€ 356)

De Momentum Wireless-koptelefoons van het Duitse Sennheiser weren omgevingsgeluid met noise cancelling en een technologie die Sennheiser Transparent Hearing noemt: wanneer je toch nog iéts van de omgeving wilt horen, kun je het acceptabele geluidsvolume daarvan instellen. De hoofdbeugel en oorschelpen zijn bovendien gewatteerd met schapenleer voor het draaggemak. Ook zit er een Smart Pause-functie in, die je muziek automatisch pauzeert bij het afzetten van de koptelefoon. Bekijk hier de Sennheiser Momentum Wireless.

Bowers & Wilkins PX7 (€ 399)

Van nieuwe producten van Bowers & Wilkins kun je altijd twee dingen verwachten: ze zijn altijd een tikkeltje duurder dan concurrerende producten, maar fans van het Britse topmerk weten ook altijd precies waar dat extra geld naartoe gaat. Naar het draagcomfort, bijvoorbeeld, maar het zit ook in de audio die ze afleveren en - zeker in het geval van de PX7 - de manier waarop ze omgevingsgeluid weren. Dit nieuwe vlaggenschipproduct heeft ook drie verschillende modi van noise cancelling, zodat je tot op bepaalde hoogtes dus eventueel wel nog geluid van buitenaf kunt doen doorkomen. Bekijk hier de Bowers & Wilkins PX7.

AKG N700nc (€ 279)

Als je de doos van de AKG N700 opent, zou je denken dat de buitenkant van de koptelefoon van metaal is gemaakt, maar niets is minder waar. De gebruikte plastics voelen wel heel stevig aan en hebben een positieve uitwerking op het gewicht. Qua comfort zijn er wel nog wat verbeterpunten. Zo drukt de N700NC een beetje op de oren, en zijn de openingen van de op zich comfortabele oorkussens vrij smal en rechthoekig, waardoor je oren sneller de rand raken. De bediening van de koptelefoon verloopt via een combinatie van prettig aanvoelende knoppen. Met 20 uur is de opgegeven accuduur vrij beperkt. Bekijk hier de AKG N700nc.

