De beste camera's voor je ski- en snowboardmoves

Ronald Meeus

21 februari 2018

08u00 1 Multimedia Een beetje ski- of snowboardheld pakt maar wat graag uit met zijn/haar straffe moves, en actiecamera's zijn de beste manier om die voor de eeuwigheid vast te leggen. Ze zijn klein, kunnen gemonteerd worden op een helm, ski's of kleding, en ze hebben zo'n grote beeldhoek dat ze praktisch alles voor of achter je in beeld krijgen. Hier zijn Een beetje ski- of snowboardheld pakt maar wat graag uit met zijn/haar straffe moves, en actiecamera's zijn de beste manier om die voor de eeuwigheid vast te leggen. Ze zijn klein, kunnen gemonteerd worden op een helm, ski's of kleding, en ze hebben zo'n grote beeldhoek dat ze praktisch alles voor of achter je in beeld krijgen. Hier zijn vijf modellen die zich uitstekend lenen tot pret in de sneeuw.

Sony FDR-X3000R (€ 522)

Hoewel de X3000R al even meegaat, is Sony nog steeds de enige fabrikant die gebruik maakt van optische beeldstabilisatie die in alle beeldmodi werkt. Ook wat beeldkwaliteit betreft moeten alle toestellen in dit overzicht hun meerdere herkennen in dit toestel. Hij scoort ook zeer goed in situaties met minder licht. Deze camera mist de laatste innovaties, zoals stembediening, een aanraakgevoelig scherm en een volledig waterdichte behuizing, al is hij wel spatwaterdicht.

Garmin Virb Ultra 30 (€ 359)

De Virb Ultra 30 heeft een aanraakgevoelig kleurenscherm, met een menustructuur die goed doordacht is. Met onderwaterhuis laat hij zich net zo eenvoudig bedienen, want het touchscreen werkt dan nog steeds, terwijl je hem ook met de fysieke knoppen kunt bedienen. Dat de Virb Ultra 30 niet van zichzelf (spat)waterdicht is, is een gemis. Wel innovatief is de spraakbesturing. De microfoon is zelfs een speciale vermelding waard: door een speciale constructie in het onderwaterhuis is het geluid mét behuizing bijna net zo goed als zonder.

GoPro Hero 5 (€ 289)

De GoPro 5 - het al wat oudere en dus goedkopere model - en de GoPro 6 zijn van zichzelf waterdicht en bestand tegen valpartijen en vorst. Wat bediening betreft vonden we ze eveneens het prettigst in gebruik. Het aanraakmenu van het scherm is vrij vlot te doorlopen. De twee camera's zien er van buiten vrijwel identiek uit en hun interface is helemaal geoptimaliseerd voor touch. Ook wat accuduur betreft staan ze samen bovenaan het rijtje.

GoPro Hero 6 (€ 419)

Wat specificaties betreft steekt de nieuwe GoPro Hero 6 echt boven alle andere uit. Zijn beelden zijn zeer contrastrijk, en hij kan overweg met de hoogste frameratio: hij kan in 4k filmen met 60 beelden per seconde en in 'gewone' hd zelfs met 240 beelden per seconde. Ook op gebied van batterijduur is hij de topper van de camera's in deze lijst.

Nikon KeyMission 170 (€ 299)

Nikons eerste actiecamera slaat een wat vreemde koers in, met enerzijds een waterdichte behuizing, maar anderzijds een rudimentair menu dat rechtstreeks afkomstig lijkt van zijn fotocamera's en daardoor voor een actiecamera veel minder doordacht is. Ook qua beeld is de Nikon KeyMission 170 zeker geen topper, en op gebied van accuduur zit hij gewoon in het peloton. Wat wel aardig is, is dat de camera geleverd wordt met een klein balhoofd dat je ergens op kunt plakken. Dankzij een draaischroef kun je de camera daar makkelijk op bevestigen of demonteren.

