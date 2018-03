De beste Bluetooth-oortjes onder 60 euro

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Oortjes mét draad blijven populair, maar Bluetoothmodellen beginnen nu echt de markt te bestormen. Je vindt ze in prijsklassen van 10 tot meer dan 140 euro, maar wij nemen de interessantste midden- en onderklassers onder de loep.

Xiaomi Sport Mini (€ 22)

Xiaomi heeft met de Sport Mini een set oordoppen ontworpen waar je een beetje op moet vallen, maar die zijn naam zeker waarmaakt. Met de beugels die over het oor vallen, zitten de oordoppen als een huis. Ze zijn bovendien licht, wat tijdens het sporten erg prettig is. De klem waarmee je het bedieningsblokje op je kleding vastzet, is eveneens handig. De Sport Mini lijkt ook wat zweet te kunnen verdragen. Hij heeft bovendien een stevige bas.

QCY QY19 (€ 19)

Het eveneens Chinese QCY doet veel goeds met de QY19. Zo is er goed nagedacht over het ontwerp, de ovale vorm maakt dat de doppen goed in je oor passen, en dankzij de vleugels blijven ze stevig zitten, maar zijn ze toch comfortabel. De vorm komt ook het geluid ten goede, want waar sommige concurrenten tekortschieten in de lage geluidsregionen, doet de QY19 dat een stuk beter. De bediening is prettig en de accuduur bovengemiddeld. Zo biedt de QY19 veel waar voor zijn geld.

JBL E25BT (€ 54)

Er is weinig mis met deze JBL E25BT, maar er is ook niet veel bijzonders aan. De bouwkwaliteit kan beter voor deze prijs, hoewel de dopjes ook zeker niet uit elkaar vallen als we ernaar kijken. We missen verder waterdichtheid en er zitten geen magneetjes in, waarmee andere dopjes bij elkaar gehouden worden als je ze om je nek hebt hangen. De accuduur is prima, al zijn er dopjes in deze prijsklasse die het een klein uurtje langer volhouden. Hetzelfde geldt voor de geluidskwaliteit. Deze JBL-dopjes klinken prima, maar ook niet spectaculair.

Remax RB-S7 Sport Magnetic (€ 17)

Remax heeft van de RB-S7 een mooi setje oordoppen gemaakt, prachtig verpakt en ook stijlvol vormgegeven. Het is nog functioneel ook, want vooral door de kleine vleugels blijven de oordoppen prima zitten, al gaan ze na een tijdje wel irriteren. Het bedieningsblok is lekker licht, maar blinkt niet uit in bedieningsgemak. Ook het geluid van de RB-S7 is aardig. En hij is erg efficiënt; de accu gaat het langste mee van alle modellen in onze test.

Philips SHB5250 (€ 40,50)

De Philips SHB5250 is een stel oordoppen waar je van moet houden. Het uiterlijk doet naar onze smaak wat goedkoop aan, maar het geluid is opvallend goed voor oordoppen in deze prijsklasse. Vooral de bas is prominent en ook daar moet je een beetje van houden. Helaas is het draagcomfort niet al te best. Ze vallen makkelijk uit je oor, ook al omdat de accu - die midden in het snoer is geplaatst - aan de oordoppen trekt.

