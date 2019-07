De beste blenders en sapcentrifuges voor zomerse smoothies en sapjes

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 1 Multimedia Zomerse groenten- en fruitsapjes of -smoothies zijn een koud kunstje met een blender, een sapcentrifuge of een (slow)juicer. Wat is nu juist het verschil tussen al die toestellen?

Blender

Alles wat je in essentie hoeft te doen voor een vers groente- of fruitsapje is alle ingrediënten in één pot gooien, eventueel met wat kruiden als smaakmakers, en die vervolgens te vermalen tot alleen het sap en het vruchtvlees overblijven. Belangrijke plus aan de blenders is dat ze zich relatief gemakkelijk laten schoonmaken.

Aanrader : de BL811D van Tefal (€ 83,99). Het resultaat is eerder een iets dikkere smoothie dan een sapje, omdat echt fijnmalen er niet inzit. Maar dat heeft ook zijn voordeel: die oh zo gezonde vezels worden er daardoor namelijk niet uitgefilterd. En laat vezels er nu net voor zorgen dat je darmen optimaal hun werk doen en dat voedingsstoffen goed in je lichaam worden opgenomen. Bekijk hier de Tefal BL811D.

Sapcentrifuge

Wil je echt sap? Dan is een sapcentrifuge aan de orde. Daarmee distilleer je het sap uit fruit of groenten, en blijft het vruchtvlees en de schil achter. Dat gebeurt letterlijk door centrifuge: deze toestellen slingeren razendsnel het sap uit de vruchten die je erin gooit. Je hoeft dus nooit meer - veel te duur geprijsd - fruit- of groentesap te kopen in de supermarkt, maar het nadeel is wel dat het krengen zijn om netjes te houden (zeker als je ze erg veel gebruikt).

Aanrader : de Philips Sapcentrifuge HR1922/20 Avance (€ 149). Die is volgens de gebruikers erg handig in gebruik, heeft een mooie vormgeving, geeft droge pulp en de onderdelen zijn dan wel groot, maar passen goed in de vaatwas. Bekijk hier de Philips Sapcentrifuge HR1922/20 Avance.

(Slow)juicer

Een slowjuicer werkt volgens hetzelfde principe als een sapcentrifuge, alleen slingert hij alles wat trager rond. En dat maakt het grote verschil: je onttrekt niet alleen meer sap van de vruchten die je erin werpt, maar in dat sap blijven ook meer voedingsstoffen als enzymen en vitamines zitten. Dat komt omdat het sap, door die tragere bewegingen, niet wordt verhit. Het sap blijft tegelijkertijd ook langer houdbaar. Het nadeel? Dit zijn best al prijzige toestellen voor af-en-toe-thuisgebruik.

Aanrader : de Philips Avance Masticating Juicer (€ 259) klinkt als een beest, en dat is het ook. Fruit, tarwegras, bladgroenten of noten: deze slowjuicer vermaalt het allemaal en haalt bovendien het maximale uit de ingrediënten, dus je krijgt niet alleen meer voedingsstoffen, maar ook meer smaak. Bekijk hier de Philips Avance Masticating Juicer.

