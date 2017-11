De beste Black Friday-deals op een rijtje

Ronald Meeus

08u06 0 Photo News Elektronica-koopwoede in een Best Buy-winkel in de V.S. Ook in België is Black Friday ondertussen losgebarsten.

Nu de koopwoede voor Black Friday compleet in gang is, hebben we een paar van de beste deals eruitgelicht. Hier zijn vijf elektronicaproducten die vandaag aan een stevige korting in de rekken staan.

MSI-gaminglaptop voor € 1.299 ipv € 1.499

MSI Deze laptop vind je vandaag voor 200 euro minder dan op andere dagen.

Het Taiwanese MSI is al enkele jaren de koning van de gamingpc's, en levert met deze laptop een uitstekende basis om 'mee' te zijn met de huidige generatie pc-games: een binnenin dit toestel met 15,6-inch-HD-scherm zit een Intel Core i7-chip met vier kernen, die een normale kloksnelheid van 2,8 gigahertz heeft maar tijdelijk kan worden opgevoerd naar 3,8 gigahertz wanneer de game die je aan het spelen bent dat volgens jou nodig heeft. Verder zit er een GeForce GTX 150-videokaart in, heeft hij 8 gigabyte aan werkgeheugen, en zit er 1,256 terabyte aan opslaggeheugen in: 256 gigabyte op een solid state drive, en nog eens een terabyte op een harde schijf.

Microsoft Je krijgt een goeie deal vandaag op de nieuwe Surface Pro.

Microsoft Surface Pro voor € 959 ipv € 999

Het 2017-model van de Surface Pro is op enkele punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De kickstand klapt nog iets verder uit, de hardware is sneller geworden en de accuduur is aanzienlijk beter. Maar wie graag gebruik wil maken van de nieuwe stylus, moet daarvoor 110 euro neerleggen. Een Surface-tablet is bovendien niet compleet zonder Type Cover, die 150 tot 180 euro kost. Geen goedkoop beestje dus, ook niet met een vrij diepe korting.

DXRacer Deze ergonomische stoel leent zich het beste voor (race)games, maar is ook prima om te werken.

DX Racer Formula-gamingstoel voor € 299 ipv € 399

Deze gamingstoel is specifiek bedoeld voor racegames, maar zijn ergonomische kenmerken maken het je lichaam minder lastig bij iedere pc-game - of zelfs bij het werken achter de computer. Een bureaustoel die extra steun levert voor rug, polsen, nek, schouders en armen, maar nog een mijltje extra gaat voor de extra 'belasting' die gamen met zich meebrengt. Bij sommige winkelpunten, zoals de Belgische dealer Alternate, vind je hem vandaag voor 100 euro minder dan zijn normale prijs.

Sonos De Sonos PlayBase: voetsteun en soundbar tegelijk.

Sonos PlayBase voor € 699 ipv € 799

Het Amerikaanse bedrijf Sonos transformeerde zich enkele jaren geleden van een leverancier van netwerkoplossingen voor muziek in huis naar een breed hifimerk. Een van de recentere producten die het bedrijf in de handel heeft is deze PlayBase, een voetsteun voor je televisietoestel die virtueel surroundgeluid voor je tv afspeelt. Je kunt er probeemloos een tv-toestel tot 35 kilogram op kwijt.

Chord Mojo voor € 399 ipv € 499

Wie de muziek die hij onderweg op zijn smartphone afspeelt echt serieus neemt, sluit er een hoofdtelefoonversterker op aan. Deze Chord Mojo, vandaag en het hele weekend voor 100 euro minder te koop dan zijn richtprijs, kwijt zich prima van die job. Hij is ook maar zo groot als een pakje kaarten, dus hij zit je niet te gauw in de weg.

Kijk hier voor nog meer Black Friday-kortingen.