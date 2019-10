De beste airfryers op de markt: dit zijn de toppers volgens onze expert Ronald Meeus

18 oktober 2019

11u00

Hoewel nog steeds veel mensen zweren bij een klassieke friteuse, waarin je je frietjes in olie of vet bakt, neemt de populariteit van airfryers of heteluchtfriteuses zienderogen toe. De reden is simpel: het is gewoon een iets gezondere manier van frituren en je huis ruikt achteraf ook niet als de plaatselijke frituur. Onze technologiespecialist ging op zoek naar de vier beste van het moment.

Het Nederlandse merk Philips pionierde tien jaar geleden met de Airfryer; ze beweren zelfs dat ze er intussen al ongeveer 10 miljoen van verkochten. Andere grote huishoudmerken als Tefal, Inventum en Princess sprongen nadien op de kar. Waar letten we op bij onze selectie van de beste vier? Ten eerste op het volume: als je dan toch frietjes bakt, doe je dat meestal liever meteen voor een grote(re) groep. Verder zijn natuurlijk ook de specifieke functies van tel en keken we ook naar de al dan niet vernieuwende technologie.

Beste budgetmodel: Inventum GF552HL

Voor de meeste Airfryers betaal je tussen de 60 en 200 euro. Deze Inventum GF552HL zit onderaan de prijsklasse, maar is sowieso een zeer degelijk apparaat. Het volume is met 1,6 liter zelfs eerder als kloek te omschrijven: je bakt dus meteen 5 tot 6 porties tegelijk. Verder heeft het toestel een instelbare timer en gelukkig ook een vaatwasbestendige bak. Veel extraatjes verwacht je natuurlijk beter niet voor deze prijs; zo is er bijvoorbeeld geen lcd-scherm.

Beste prijs-kwaliteit: Tefal Easy Fry Precision EY4018

Wil je een airfryer met een wat betere prijs-kwaliteitsverhouding? Dan land je bij toestellen van circa 100 euro. De Tefal Easy Fry Precision verliest wel wat vermogen en volume in vergelijking met de hierboven beschreven Inventum, maar compenseert dat met ingebouwde technologie die het gebruiksgemak ook echt verhoogt. Zo heeft de airfryer een geurfilter, die ervoor zorgt dat je keuken niet urenlang nog naar frieten ruikt. De 3D Air Pulse technologie zorgt ervoor dat de hete lucht goed verspreid wordt in de pan, zodat je frieten goed gelijkmatig en knapperig bakken.

Beste upgrade: Philips AirFryer XXL HD9653/90

Bij de pionier in deze productcategorie vinden we meteen ook de beste upgrade. Op Europa’s grootste elektronicabeurs (IFA in Berlijn) stelde Philips nog maar net de Airfryer XXL met ‘Smart Sensing’-technologie voor. Die technologie past automatisch de tijd en de temperatuur van het toestel aan, afhankelijk van het voedsel dat je in de bak legt. Op die specifieke upgrade moeten we nog even wachten tot de nieuwe toestellen effectief in de winkel arriveren, maar ook de huidige XXL-generatie scoort hoog op vlak van technologie. Zo zorgt de Twin-Turbostar technologie ervoor dat je niet meer hoeft voor te verwarmen.

Onze keuze: Princess 182025 Digital Aerofryer XXL

Onze persoonlijk voorkeur gaat uit naar de Princess Digital Aerofryer XXL: een eenvoudig toestel met acht bakprogramma’s, waarmee je zowel frieten als groenten, vlees of vis bakt. Het volume volstaat net voor een doorsnee gezin, het vermogen is met 1500 watt aan de krachtige kant, de bak is uiteraard vaatwasbestendig. De airfryer is ook veilig, want er zit een ingebouwde beveiliging in tegen oververhitting en een koele wand. Het digitale display met de draaiknop maakt instellen ontzettend gemakkelijk.

