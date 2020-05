De beste 14 inch laptops voor minder dan 800 euro Ronald Meeus

29 mei 2020

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Voor een echt goede laptop moest je vroeger een flinke duit betalen, maar die tijd is gelukkig al even voorbij. Ook in de prijscategorie 600 tot 800 euro (de middenklasse) vind je tegenwoordig uitstekende én snelle toestellen, met dank aan de processoren. Wil je graag een compacte laptop, dan is eentje van 14 inch (scherm van 31 cm breed) een interessante keuze. Onze techspecialist lijst zijn vier favorieten op.

Acer Swift 3

De Swift 3 is een stevige laptop, dankzij zijn metalen behuizing, met als grote pluspunt een lange accuduur. Bij de webbrowsentest op Tweakers.be hield hij het 11 uur lang vol. Dat is veel, want webbrowsen is een energievretende bezigheid. Voor 600 euro is deze laptop goed uitgerust, met een solid state drive van 512 gigabyte en 8GB werkgeheugen. Het scherm is goed, met een full hd-resolutie en een mat paneel. De helderheid en het kleurbereik vinden we iets minder indrukwekkend. Bekijk hier de Acer Swift 3.

Asus ZenBook UX431

De Zenbook UX431 van Asus heeft een stevige metalen behuizing en een vlotte processor, die ook onder langdurige belasting relatief goed presteert. Zeer jammer: hij heeft geen HDMI 2.0-kabeloptie, waardoor je geen 4k-scherm kan aansluiten (HDMI 2.0 is juist in het leven geroepen voor de ondersteuning van 4k- of hoge resolutie-content met hoge frame rates, red). Ook: een vingerafdrukscanner is altijd handig, maar de plaatsing ervan - in de touchpad - is gewoon niet zo praktisch. Bekijk hier de Asus ZenBook UX431.

Lenovo S340

Nog eentje met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de Lenovo S340. Sneller dan de concurrentie, en de batterij overleeft het 9 uur als je internet gebruikt. Verder is er een solid state drive van 512 GB én kan je desgewenst een extra harde schijf plaatsen. Bij de Lenovo vind je dus wél een HDMI 2.0-aansluiting, wat betekent dat je een monitor of tv met een 4k-scherm kan koppelen. Beveiligingsgewijs houdt Lenovo het oldskool: geen vingerafdrukscanner of camera met gezichtsherkenning te bespeuren. Bekijk hier de Lenovo S340.

HP Pavilion 14

De HP Pavilion 14 biedt een i5-processor met vier kernen, 8GB geheugen en een opslagschijf van 256GB. Mooi, maar helaas wel verpakt in een behuizing die nogal goedkoop voelt. Ook de snelheid van de geheugenchips laat wat te wensen over, vooral omdat je het voelt aan de snelheid van de hele laptop. En nog een minpunt: 7 uur internetten op één batterijlading is ook lang niet wat de concurrentie wél haalt. HP maakt ook een paar aparte keuzes. Zo zit de vingerafdrukscanner op de zijkant van de behuizing én er is een klassieke ethernetaansluiting - toch al vrij uitzonderlijk tegenwoordig. Bekijk hier de HP Pavilion 14.

