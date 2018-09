De aanwinsten van Europa's grootste technologiebeurs: internetblenders, routers waartegen je kan praten en peperdure tv's die niemand (nog) gaat kopen Laurens Verhagen

04 september 2018

14u53

Bron: de Volkskrant 0 Multimedia De laatste smartphones, internetblenders en peperdure tv’s: op de Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn staan in oneindig veel hallen de spullen die we over een paar jaar in huis hebben. Of niet.

De IFA bestaat al sinds 1924, maar moet tegenwoordig de aandacht verdelen met de in bijna alle opzichten uitbundigere beurs CES die in Las Vegas wordt gehouden. Het zijn de twee grootste elektronicabeurzen ter wereld, die elk jaar in januari en eind augustus de twee ijkpunten voor de techindustrie en consumentenelektronica vormen.

De IFA moet het afleggen in het aantal exposanten en het aantal vierkante meters (voor de liefhebber: 161.000 vierkante meter beurs in Berlijn), maar trekt wel fors meer bezoekers. En wat die (1.800) exposanten betreft, op Apple en Google na is elke elektronicafabrikant wel aanwezig met de laatste gadgets. Ook witgoed trouwens: naast alle gamecomputers, tv’s en speakers kan de liefhebber zich vergapen aan hallen vol wasmachines en keukenonderdelen.

De aftrap van de beurs is op woensdag aan de voorzichtige kant. De baas van de Berlijnse beurs, Christian Göke, vertelt het journaille dat het "geen gemakkelijk jaar" is geweest voor de industrie. Oplaaiende handelsoorlogen en het vooruitzicht op de brexit hebben hun tol geëist. Maar Göke wil het feestje natuurlijk niet bederven en schetst de grote en positieve veranderingen (in het jargon steevast aangeduid als disrupties) die de techwereld in hun greep houden zoals spraakbesturing, het snelle 5G-netwerk, kunstmatige intelligentie, slimme speakers en Internet of Things. Dat laatste ziet de beursbezoeker ieder jaar nadrukkelijker terug: werkelijk alles is ‘connected’, tot blenders aan toe.

TV’s die niemand (nog) gaat kopen

