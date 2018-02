De 7 meest opvallende nieuwigheden aan de Samsung Galaxy S9

Ronald Meeus

27 februari 2018

08u00 0 Multimedia Op het Mobile World Congress in Barcelona stelde Samsung zonet de Galaxy S9 voor, de nieuwste uitvoering van de vlaggenschipreeks van de Koreaanse fabrikant. Hier zijn zeven nieuwigheden die in het toestel zitten.

In de smartphonewereld is het lastig om nog echt te vernieuwen, en dus luidt de hamvraag op het Mobile World Congress: What's next? Samsung mag wereldwijd de grootste fabrikant van smartphones zijn, ook van hen hoeven we momenteel geen spectaculaire vernieuwingen te verwachten. Maar dat wil niet zeggen dat hun nieuwe Galaxy S9, binnen de parameters die we al kennen, niet vernieuwend is.

1. Stereogeluid

Onder op de S9 zit - net als bij de S8 - een luidspreker, maar ook de luidspreker die je tijdens het bellen tegen je oor houdt, doet nu mee bij het weergeven van geluid als je media afspeelt. Je leest het goed: de Galaxy S9 geeft stereogeluid. Daarnaast is er ondersteuning voor het Dolby Atmos-audioformaat. Op het eerste gehoor klinken de luidsprekers dan ook een stuk beter dan die van de S8 en vooral natuurlijk ruimtelijker. En als we het dan toch over audio hebben, is de immer aanwezige 3,5mm-aansluiting ook een eervolle vermelding waard.

2. Super Slow Motion

Wat doe je als fabrikant in een jaar zonder grote uiterlijke verandering? Doorgaans komt dat neer op verfijnen en de binnenkant verbeteren. Samsung heeft ervoor gekozen de schijnwerpers op de camera te richten. Zo heeft Samsung goed gekeken naar wat Sony met de Xperia XZ Premium introduceerde: een slowmotionfunctie die maar liefst 960 beelden per seconde schiet in 720p-resolutie. Met een dergelijke superslowmotionsnelheid zet je zelfs iets dat erg snel beweegt bijna stil. De vleugels van een kolibri in vlucht, om maar iets te noemen.

3. Variabel diafragma

De tweede verandering aan de camera van de S9 is een bijzondere: hij heeft namelijk een variabel diafragma. Bij slechte lichtomstandigheden stelt de camera het diafragma in op f/1.5 en dat is wijder dan de concurrentie. Daardoor komt er veel licht binnen en kun je in slechte weersomstandigheden nog heel aardige foto's maken. De foto's die je maakt in goede lichtomstandigheden gaan er op een bepaald moment wel onder lijden; het gaat ten koste van het detail. Daarom heeft Samsung ervoor gekozen om ook een lensopening van f/2.4 mogelijk te maken. Dit gebeurt fysiek, dus je ziet daadwerkelijk de minuscule diafragmabladen bewegen als de camera naar de andere diafragma-instellingen schakelt.

4. AR Emoji

De derde verandering aan de camera heet AR Emoji. Het idee is hetzelfde als de Animoji die Apple al met de iPhone X introduceerde. Bij de S9 heb je eveneens keuze uit diverse beestjes en andere figuren, die vervolgens de bewegingen van je gezicht volgen. Je kunt bij de S9 ook je eigen AR Emoji maken. De S9 maakt die op basis van een scan van je gezicht. Vervolgens kun je je haarstijl selecteren en je Emoji aankleden met een bril en kleding.

5. Razendsnelle interne hardware

Het toestel voelt razendsnel. Snel van apps wisselen en veel apps achter elkaar starten brengt de S9 niet aan het wankelen. Zoals het hoort bij een nieuw high-end toestel, dus.

6. Intelligente gezichtsscanner

Samsung introduceert Intelligent Scan op de S9: een nieuwe mogelijkheid van ontgrendeling met het gelaat. Echt nieuw is dit eigenlijk niet, want het is simpelweg een combinatie van de gezichtsontgrendeling met de camera en de irisscanner. Het werkt vermoedelijk trager dan gezichtsontgrendeling, maar is wel veiliger.

7. Diverse augmented reality-functies

Wat veranderingen in de interface van de camera-app betreft, zijn er ook drie functies bijgekomen. De eerste is Live Translation. Je richt de camera op een tekst, zoals een menukaart, en via augmented reality wordt de tekst vervangen door tekst in de taal van je keuze. Een fijne en vooral praktische functie, en het werkt heel aardig, al had de camera soms een beetje moeite tijdens de hands-on-sessie en moesten we dan even opnieuw op de tekst focussen. De andere twee nieuwe Bixby-cameratoevoegingen heten Place AR en Food AR. Met de eerste toevoeging kun je plekken herkennen en daar info over lezen. De laatste functie laat je zien hoeveel calorieën en dergelijke er op je bord liggen. Of dat goed werkt, weten we nog niet, want er was helaas geen voedsel in de demoruimte.

Vergelijking: S9 versus S9+

Als je een liefhebber bent van compacte smarphones, kom je er met de S9 helaas wat bekaaid vanaf. Alleen de grotere S9+ heeft een dubbele camera met optische zoom. Wel weten we dat beide camera's achter op de S9+ en ook de camera van de S9 optische stabilisatie hebben. Verder heeft de S9+ met 6GB werkgeheugen 2GB meer dan de S9 en is de accucapaciteit gelijk gebleven ten opzichte van de S8-modellen met 3.500mAh ten opzichte van de 3.000mAh.

Lees hier een volledige preview van de S9 en S9+.

PRIJSTIP: Kijk ook eens naar de prijzen van voorganger S8, die de afgelopen maanden al fel zijn gezakt. De verwachting luidt dat ze, met het nieuwe model dat op 16 maart in de winkelrekken ligt, binnenkort nog feller de dieperik in zullen gaan.

